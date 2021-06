Beatrice Valli: «La prova bikini è diseducativa»

È diventata una delle nuove eroine social del movimento body positive italiano da quando ha mostrato sui social il suo corpo post gravidanza senza filtri. Oggi propone lezioni di fitness

L'influencer Beatrice Valli, 26 anni, mamma di tre bambini e oltre 2 milioni di follower, dopo aver lasciato il salotto indiscusso di Maria De Filippi, Uomini e Donne con il tronista (e modello) Marco Fantini, ha fatto della vita da influencer una vera e propria professione. Quotidianamente posta momenti di vita familiare - parlando degli splendidi figli Alessandro (nato da una precedente relazione), Bianca e Azzurra - e, ovviamente, i suoi look beauty-fashion, tanto da diventare un punto di riferimento per molte donne che prendono sul serio il loro benessere fisico e che, in ogni fase della vita ascoltano il loro corpo, prima di tutto. La Valli, a tre mesi dalla nascita della sua terza figlia, aveva attirato l’attenzione su di sé per aver pubblicato il suo corpo post gravidanza senza filtri, entrando così a far parte della squadra delle star e influencer body positive.

Da oggi, per un mese, l'influencer presenterà in live streaming il suo percorso fitness insieme al trainer professionista Luca Santonastaso proponendo in sei lezioni un allenamento completo per tutto il corpo che tutti possono replicare. Time to train with Beatrice Valli, in onda su LIVENow, vuole trasmettere «Il messaggio di essere sé stessi, autentici, veri, senza filtri e senza costruzioni, sperando di influenzare con un messaggio di spontaneità i miei followers», spiega la bella bolognese.

La mission dell'influencer, infatti, non è tanto la forma fisica, ma un'esigenza psicologica: «Muovermi mi piace, mi stimola, mi mette di buon umore e poi ovviamente vedere che il mio fisico reagisce positivamente tonificandosi è una fantastica conseguenza dell’allenamento. Mi piace lo sport a 360° gradi, faccio cardio per bruciare gli stravizi a tavola, Pilates per rilassarmi e boxe per scaricare la tensione», ha raccontato recentemente a Vanity Fair.

Il desiderio di Beatrice Valli è di riuscire a trasmettere alle ragazze che la seguono e vedono in lei un modello, un concetto di bellezza moderno basato sull'autoaccettazione, sul piacersi, sul valorizzare i propri pregi e convivere in armonia con le proprie imperfezioni, considerandole particolarità. Senza accanirsi per rincorrere un modello omologato. E soprattutto senza ansia da bikini: «Trovo diseducativa la corsa al rimettersi in forma di alcune mie colleghe».

Beatrice Valli suggerisce anche una playlist per l'allenamento quotidiano che parte da I love you beby di Ily, che ascolta durante il riscaldamento muscolare, passando per musiche più adrenaliniche che l'aiutano a sostenere i ritmi serrati del workout di gambe glutei e addominali, fino a brani più soft da ascoltare durante la fase di defaticamento. Ecco la Top Ten.

Ily – I love You baby

«L’ascolto durante il mio stretching mi aiuta a riscaldarmi e a concentrarmi sull’allenamento che andrò ad eseguire», racconta l'influencer.

Kanye West - Power

«Proprio come il suo titolo, POWER mi dà la carica perfetta per entrare nel vivo del mio workout».

J Balvin – Que calor

«Questo pezzo mi accompagna nelle mie corsette in esterna».

Black Eyed Peas - Mamacita

Il pezzo perfetto per squat e gambe!

Birdy – People help the people

«Il sound giusto per l’oretta di Pilates che mi ritaglio».

Fisher – Losing it

La canzone giusta per avere grinta e adrenalina pura per la boxe.

Lalala – Oliver Heldens Remix

«Con questo ritmo alleno braccia e gambe».

Còmo un bebè - J Balvin

«Ritmo latino: proprio quello che serve per la mia tostissima serie di addominali».

Christina Aguilera - Say Something

Finisce il workout: ci si prepara al defaticamento.

Natalia Lacunza- Llueve

«Amo questa canzone perché mentre rilasso i miei muscoli mentre scarico la tensione».