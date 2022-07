Belén Rodriguez e Stefano De Martino: la terza volta è quella giusta?

L a coppia (vecchia e nuova) dello showbiz italiano ha deciso di rompere gli indugi e confermare ciò che si sapeva già da un paio di mesi e cioè che è "scoppiato" un altro ritorno di fiamma

Belen Rodriguez e Stefano De Martino raccontano sui social il loro amore ritrovato (per la terza volta) direttamente dalla barca del conduttore ed ex ballerino - che ha chiamato Santiago in onore del figlio - mentre esplorano le Isole Pontine, nel Golfo di Napoli, città natale di De Martino. La coppia sta trascorrendo giorni spensierati concedendosi bagni e momenti di coccole e relax con grandi risate, canti a squarciagola sulle note di Cesare Cremonini e tanta, tanta passione.

È finalmente arrivato il bacio che tutti aspettavano dopo mesi di voci: lo ha postato la showgirl che ha scattato un selfie in penombra con le sue labbra che sfiorano quelle dell'ex marito (che tecnicamente è ancora suo marito visto che le pratiche del divorzio non sono mai state concluse) e, a quanto pare, nuovo compagno. Entrambi sembrano essere al settimo cielo e, questa volta, pare che la riconciliazione sia totale.

Certo, che la coppia fosse tornata insieme già si sapeva: lo aveva confermato la stessa argentina, lo scorso aprile, durante una puntata delle Iene. Ma è anche vero che, nel frattempo, non sono mancate le battute al vetriolo di Belen nei confronti di Stefano sui suoi chiacchierati tradimenti. Nello spazio dedicato alle domande del pubblico, una telespettatrice aveva scritto: «De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora, me lo fai assaggiare?». Belen aveva replicato ridendo: «Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta».

Il loro amore era nato nel 2012 dietro le quinte di Amici mentre lui era ancora fidanzato con Emma Marrone. A nemmeno un anno di distanza sono arrivati il matrimonio e Santiago ma, di lì a tre anni l'annuncio della separazione aveva lasciato tutti sorpresi. Non tanto quanto la riappacificazione nel 2019 quando, finita la storia di lei con il pilota Andrea Iannone, sono volati in Marocco con il figlio per la prima vacanza da famiglia. Nemmeno un anno dopo, è arrivata la seconda rottura poi l'amore per Antonino Spinalbese da cui è nata la piccola Luna Marí (a proposito, che fine ha fatto?) e, a inizio anno, il terzo ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Per ora però la storia va a gonfie vele tra fughe romantiche, anelli che rispuntano magicamente all'anulare e l'annunciato desiderio di un altro figlio. Dopotutto se ha funzionato per Jennifer Lopez e Ben Affleck dopo vent'anni, perché non dovrebbe funzionare per la "nostra" coppia De Martinez?