Ben Affleck contro Jennifer (Garner): «Con lei sarei ancora alcolizzato»

A vedere le foto che li ritraggono sorridenti, mano nella mano, con gli sguardi incrociati e gli occhi sognanti, Ben Affleck e Jennifer Garner sembravano una bellissima coppia affiatata e innamorata. Oggi però, dopo anni di riserbo e omertà sulle motivazioni della separazione (anche se le voci non hanno mai smesso di rincorrersi), l'attore californiano, tornato tra le braccia di un'altra Jennifer (la Lopez), ha fatto coming out sui suoi problemi con l'alcool. L'alcolismo è stato infatti il protagonista della vita di Ben Affleck per oltre un decennio. Proprio durante il suo matrimonio con l'attrice di Alias.

«Se fossi rimasto sposato con Jennifer Garner probabilmente berrei ancora», ha raccontato durante un’intervista all’Howard Stern Show. Il divo americano ha spiegato di aver cominciato a bere anche perché il matrimonio con la madre dei suoi tre figli (Violet, Seraphina e Samuel) lo rendeva "infelice". Si sentiva in trappola in quella vita che doveva essere per forza perfetta: «Non volevo lasciare i miei figli, ma non ero felice con lei. Così bevevo. Mi attaccavo alla bottiglia di scotch. Per non pensare. Ma non era la soluzione».

In pochi mesi si è ritrovato in un vortice, quello dell'alcolismo da cui è riuscito a riemergere solo 19 mesi fa, dopo più tentativi di riabilitazione falliti. «Curare la dipendenza è una sofferenza. Quando ho capito che ero sul punto di perdere le cose più importanti, che non sono la carriera e i soldi, ma il mio rapporto con i figli, quello è stato il giorno peggiore della mia vita. Mi sono ripulito e da quel momento, giuro su Dio, non ho più voluto bere una volta», ha spiegato l'attore e regista.

Le parole dell'attore sono apparse molto dure nonostante gli ottimi rapporti che ha ormai da tempo con l'ex compagna. E, a detta dei soliti ben informati, la Garner non avrebbe preso benissimo queste esternazioni dopo esserle stata accanto durante molte ricadute e numerosi tradimenti. Ma l’intervista è stata accolta con grande disappunto anche dai fan di Jennifer Garner che sui social hanno accusato l’attore di aver incolpato l'ex moglie delle sue scelte autodistruttive e di essere un ingrato visto l'affetto e la dedizione che la stessa attrice gli ha sempre dimostrato.

«Abbiamo provato a far funzionare le cose per il bene dei figli. Entrambi eravamo consapevoli che non volevamo fosse questo il loro modello di matrimonio. Tutto quello che si è detto e scritto sul divorzio erano stupidaggini. La verità è che ci siamo presi il nostro tempo. Abbiamo poi preso la nostra decisione. Il matrimonio non ha funzionato, succede. Lei è una persona che amo e rispetto, ma con la quale non avrei dovuto più essere sposato. In ogni caso abbiamo fatto del nostro meglio per lasciarci in modo amichevole. Vero, ci sono stati dei momenti di tensione e dei disaccordi sulla custodia, ci siamo arrabbiati, ma fondamentalmente c’è sempre stato rispetto reciproco».

Proprio per questo Ben Affleck, dopo che le sue dichiarazioni hanno suscitato un vero e proprio scompiglio mediatico, si è affrettato a rivedere le sue affermazioni al Jimmy Kimmel Live! «Non vorrei mai che i miei figli pensassero che direi neppure una sola parola negativa nei confronti della loro mamma». Insomma, a quanto pare, era convinto di aver solo raccontato una parte significativa del suo privato: non si è accorto di come quelle parole sarebbero suonate al pubblico. E all'ex moglie.