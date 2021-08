C os'hanno in comune E. Sheldon Whitehouse, Audrey Hepburn, LadyGaga e Beyoncé? Sono le uniche donne ad aver fatto la storia della moda. Ecco perché

Beyoncé ha appena scritto una pagina importante della storia della moda diventando la prima donna nera a indossare l'iconico diamante firmato Tiffany da 128,54 carati (e vi assicuriamo che quella virgola conta). La cantautrice texana ha indossato lo straordinario gioiello - si tratta di uno dei diamanti gialli più grandi del mondo - nei panni di una moderna Holly Golightly, accanto al marito, il rapper Jay-Z, nella nuova campagna About Love di Tiffany & Co.

Tubino nero, guanti lunghi e al collo il leggendario brillante, Queen B (oggi più che mai) è la quarta donna sul Pianeta ad avere avuto l'onore di sfoggiare quelle 82 sfaccettature di giallo. E per di più in una vera e propria campagna pubblicitaria. Non solo: la popstar apparirà anche in un corto debutterà il 15 settembre (svelato da un mini teaser su Instagram) in cui canta Moon River, proprio come aveva fatto nel film del 1961, Colazione da Tiffany, l'indimenticabile Audrey Hepburn, la seconda delle fortunate donne.

Dalla sua scoperta, nel 1877 in Sudafrica, la straordinaria pietra (acquistata da Charles Tiffany e appartenente tuttora alla casa di alta gioielleria) è apparsa solo al collo della socialite E. Sheldon Whitehouse che lo ha indossato in occasione del Tiffany Feather Ball, a Newport nel 1957; dell'attrice Audrey Hepburn che lo ha portato nelle foto promozionali della famosa pellicola; e infine da Lady Gaga proprio nella serata in cui stata premiata con la statuetta d'oro come miglior canzone per Shallow, colonna sonora di A Star is born, il film diretto e interpretato da Bradley Cooper. Ovviamente il collier in platino e diamanti ha fatto la sua magia: la star non solo ha vinto l'Oscar ma è stata la regina della serata grazie al duetto con il bel Brad.

Oggi l'ambiziosa pubblicità mira ad attirare l’attenzione di una clientela più giovane. Ma davvero i Millenials possono permettersi un tale lusso? A quanto pare sì. Secondo la società di analisi McKinsey & Company infatti la generazione Z è quella con il maggior potere d’acquisto in questo settore. E sono stati proprio i giovani follower della cantante di Single Ladies ad accorgersi del Basquiat posizionato dietro di loro nella campagna: Equals pi (del 1982) è perfettamente intonato all’iconico verde acqua che contraddistingue il brand e che da sempre è simbolo di gioielli preziosi e d'amore.