Blake Lively e Ryan Reynolds: ecco i loro primi dieci anni d’amore

L a bionda di Gossip Girl e l'attore canadese si sono conosciuti sul set del film Lanterna Verde nell'ottobre del 2011. Il segreto del loro matrimonio così felice? Non prendersi mai troppo sul serio e dichiararsi amore ogni giorno

Blake Lively e Ryan Reynolds sono talmente belli, simpatici, bravi, ricchi, famosi…insomma perfetti, da sembrare finti. Lei che guarda lui trasognante ad ogni conferenza stampa e lui che la fissa in estasi su tutti i red carpet. Per qualcuno, talvolta sembrano persino "stucchevoli". O, forse, è solo invidia. Pare perfino strano immaginare che abbiano avuto una vita prima di conoscersi. E che vita. Lui è stato legato per quasi un decennio alla cantante canadese (come lui) Alanis Morissette, salvo poi lasciarla per l'avvenente Scarlett Johansson, il cui matrimonio è durato però solamente un paio anni. Lei è stata fidanzata per cinque anni con il collega di Gossip Girl Penn Badgley e ha avuto un breve flirt estivo (durato giusto il tempo di una paparazzata tutta italiana) con Leonardo DiCaprio.

Nell'ottobre 2011, tutti i siti di gossip lanciano quello che ai tempi era stato definito un "clamoroso scoop": «Ryan Reynolds avvistato con la collega Blake Lively - all’epoca appena 24enne - durante una cena romantica, dopo la fine delle riprese di Lanterna verde: tra i due c’è grande chimica». Galeotto infatti fu il set del film basato sul personaggio dei fumetti Comics, che tra guerrieri intergalattici, guardiani dell'Universo e lanterne verdi, ha visto anche nascere l'amore tra la bionda californiana diventata famosa per il ruolo della socialite Serena Van Der Woodsen, e il romantico e sexy - nel 2010 People lo elegge uomo più bello del mondo - Reynolds. E pensare che i candidati per la parte erano Bradley Cooper e Justin Timberlake (entrambi hanno rinunciato per altri impegni).

Da quei primi appuntamenti la coppia non si è più lasciata. E i colleghi raccontano che i due sono entrati immediatamente in sintonia: «Ridono in continuazione, la complicità è stata l’ingrediente segreto del loro rapporto fin dai primi giorni». E oggi, dopo dieci anni insieme, di cui nove di matrimonio - si sono sposati nel settembre 2012 alla Boone Hall Plantation in Sud Carolina dove è stato girato "Le pagine della nostra vita" - e tre figlie (James, Inez e Betty) l’ironia resta ancora alla base del loro rapporto, tanto da ridere, scherzare e prendersi in giro perfino sui social.

Sfoglia la gallery per scoprire le più belle foto di Blake Lively e Ryan Reynolds e le loro più famose dichiarazioni d'amore social!

Getty Images 1 di 14 - «Il tuo è il miglior sorriso di sempre» Getty Images 2 di 14 - «È il mio migliore amico. Non ho mai avuto un’amicizia come quella che ho con lui. Se non lo amassi come lo amo, mi piacerebbe comunque» Getty Images 3 di 14 - «Il potere dell'amore siamo noi, io e te, Blake» Getty Images 4 di 14 - «Tu sei sempre il giorno più bello della mia vita. E accade ogni mattina. Vita, risate e amore per sempre» Getty Images 5 di 14 - «Risponde sempre con empatia. Sostituisce la rabbia con empatia, l’odio con empatia, si prende il tempo per immaginare cosa è successo a una persona quando aveva cinque o sei anni. Mi ha reso una persona più empatica. Ho avuto una relazione molto difficile con mio padre e prima che lui morisse, lei mi ha fatto ricordare cose che non volevo ricordare: mi ha fatto ricordare i bei tempi» Getty Images 6 di 14 - «Baby, ti amo più di quanto possa mai esprimere a parole» Getty Images 7 di 14 - «Voglio ringraziare mia moglie Blake perché è tutto per me. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata. Rendi tutto più bello. Credevo di avere solo potenziale come zio, e invece mi hai reso padre di due figlie incredibili. Ti amo» Getty Images 8 di 14 - «Lottare tutti i giorni per far vivere il nostro amore è la cosa più bella della mia vita» Getty Images 9 di 14 - «L'amore con te è una continua sorpresa. E un costante divertimento» Getty Images 10 di 14 - «Ci sei. E' l'unica cosa che conta per me Ryan» Getty Images 11 di 14 - «La cosa più bella è che sei proprio tu la madre delle mie figlie. E per questo non potrò che esserti grato per sempre» Getty Images 12 di 14 - «Amo la mia vita, amo la mia famiglia, amo te» Getty Images 13 di 14 - «Buon compleanno al mio migliore amico! Sei il più incredibile marito e papà!» Getty Images 14 di 14 - «Ti ho detto "ti amo" almeno 8.285 volte e dei 3,96 miliardi di donne sulla terra, ce n'è una sola con cui voglio spendere il resto della vita. Buon compleanno, amore mio!»