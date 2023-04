Blanco, arriva il nuovo album: “Sanremo? Caso chiuso”

D opo il successo di "Blu Celeste", esce il secondo album di Blanco. Dodici canzoni in cui il cantautore si mette a nudo. Fra le tracce, un duetto con Mina. Quest'estate il debutto negli stadi

È uscito "Innamorato", il secondo album di Blanco che contiene un duetto con Mina. Il cantautore è in piena ascesa: nell'ultimo anno ha conquistato 55 dischi di platino, 4 dischi d'oro e totalizzato oltre 2,7 miliardi di stream. Sulla sfortunata esibizione al Festival di Sanremo: "Episodio chiuso".

Blanco duetta con Mina

Il secondo album in studio di Blanco, "Innamorato", si fregia di una chicca assoluta: un duetto con Mina nel brano "Un Briciolo Di Allegria". "È un disco di transizione" ha detto il cantautore presentando l'album in cui, come suo stile, si racconta con grande trasparenza e autenticità.

"Un grande onore cantare con Mina"

"Un briciolo di allegria", il duetto fra Blanco e Mina unisce due generazioni nel segno della musica. "Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore. - ha detto Blanco - Mina è la regina della musica italiana e la stimo moltissimo. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna e attenta alla musica di adesso".

Il videoclip ufficiale

Il videoclip ufficiale di "Un briciolo di allegria", girato in pellicola da Simone Peluso in sinergia con la supervisione creativa di Mauro Balletti, storico creativo di Mina, riporta alla mente un film noir in bianco e nero. Il videoclip è ambientato all'interno e all'esterno della prestigiosa villa Augusta ad Ariccia, nei castelli romani, al chiaro di luna. Blanco, vestito in abiti eleganti e raffinati, rincorre un gatto che si trasforma nella donna che rappresenta la regina della musica italiana che canta con lui sulle note del brano, Mina. La riconosciamo dalla sua inconfondibile treccia, ma riusciremo a vedere soltanto la sua ombra e la sua sagoma.

Un disco intimo per Blanco

Dopo il successo di "Blu Celeste", "Innamorato" conferma il sodalizio con il produttore Michelangelo. Anticipato dal singolo "L'Isola Delle Rose", il disco contiene dodici canzoni "non solo dell'amore, ma della vita, della famiglia, di tante cose", immortalando in ogni traccia un frammento del vissuto di Blanco, presente e passato. "Senza scendere a compromessi. So che alcuni canzoni non sono pezzi che fanno stream, ma mi raccontano, come La mia famiglia. Faccio scelte di pancia a livello musicale".

L'amore nelle diverse declinazioni

L'amore cantato nel disco è un concetto ampio: è insieme l'amore passionale, esplorato nelle sue diverse fasi, il legame con la propria famiglia, la devozione all'arte e alla musica, lo stupore e l'incredulità verso le cose più semplici, immortalando in ogni traccia un frammento del suo vissuto, presente e passato. Essere "innamorati" significa essere incerti, vulnerabili, a volte è adrenalina, a volte tormento, altre è spensieratezza e calore, elementi contrastanti che si susseguono velocemente nel disco.

Le polemiche all'ultimo Festival

Nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo, l'esibizione troncata a metà, criticata da ogni parte. Blanco prese a calci le rose sul palco dell'Ariston per un problema di audio e le polemiche divamparono. "Mi dispiace tornare a parlare di quell'episodio. - dice - Avevo segnalato il problema audio già nelle prove. Mi avevano detto che avrebbero risolto, così non è stato. Anzi, quando ho tolto l'auricolare mentre cantavo mi è stato detto di andare avanti. Non so se lo rifarei, ma magari non mettetemi davanti le rose", scherza.

Prima volta negli stadi per Blanco

Blanco ha presentato il suo disco con quattro "serenate" a sorpresa, a Venezia, Firenze, Napoli e Roma. In estate è atteso per la prima volta negli stadi: il 4 luglio all'Olimpico di Roma e il 20 luglio a San Siro a Milano. "Provo ad alzare l'asticella. Vorrei che i miei live fossero una festa".