T roppi commenti sul suo peso e commenti online sul suo aspetto fisico: la popstar Ariana Grande rivolge un appello ai fan contro il "body shaming"

Ariana Grande risponde su TikTok ai tanti follower che fanno commenti sul suo peso e si dicono preoccupati per come sta. La popstar chiede di fermare questa mania di esprimere commenti sull'aspetto fisico degli altri e smetterla di trarre conclusioni sulla salute basandosi soltanto sull'apparenza.

Ariana Grande troppo magra?

Uno dei recenti post pubblicato da Ariana Grande su Instagram era stato inondato di commenti sul suo peso e sul suo aspetto. Numerosi follower avevano scritto che la cantante sembrava più magra di prima, molti avevano espresso preoccupazione sul suo stato di salute. La popstar ha tuttavia fatto notare, in un video pubblicato su TikTok, che singole foto possono essere interpretate in modo superficiale, per arrivare a conclusioni completamente errate.

"Prendevo antidepressivi e bevevo"

La popstar ha negato su TikTok di stare male, anzi. Ha spiegato che alcune vecchie foto, che la ritraevano più in carne, erano state scattate in un periodo difficile, in cui stava lottando con problemi seri. "Prendevo molti antidepressivi, bevevo troppo e mangiavo male, stavo attraversando il momento più basso della mia vita… Quando avevo l'aspetto che tu consideri 'la mia salute', in realtà quella non era 'la mia salute'”.

"Più gentili nel parlare del corpo degli altri"

La cantante ha ribadito si sentirsi ora in perfetta forma e ha esortato gli utenti dei social a smettere di esprimere commenti sul corpo degli altri. "Voglio parlare delle preoccupazioni sul mio corpo e dirvi cosa significa essere una persona con un corpo a cui viene prestata così tanta attenzione - ha detto Ariana -. Penso che dovremmo essere più gentili nel commentare i corpi delle altre persone, a prescindere da tutto. Anche se avete buone intenzioni in quel che dite: sano, malsano, grande, piccolo, questo, quello, sexy, non sexy. Bisognerebbe comunque lavorare per cercare di parlarne un po' meno. Dovremmo aiutarci a proteggerci e a tenerci al sicuro".

Il messaggio d'amore di Ariana Grande

Il video di Ariana Grande si chiude con un messaggio di amore e accoglienza. "Vi mando tanto amore - dice la popstar - e penso che siate bellissime, non importa quello che state passando, non importa quale peso, non importa come vi piace truccarvi in ​​questi giorni, non importa quali trattamenti cosmetici hai seguito o no o altro. Penso solo che tu sia bellissima e volevo condividere questi sentimenti. Ti auguro una bellissima giornata e ti mando tanto amore."

Quando parlò di stress post-traumatico

Non è la prima volta che Ariana Grande parla dei suoi problemi di salute. Nel 2019 condivise una scansione del suo cervello nella quale sarebbero risultate tracce del disturbo da stress post-traumatico, conseguente all'attentato terroristico al suo concerto di Manchester, nel quale morirono ventidue persone.

Ariana Grande come Selena Gomez

Anche altre star prima di Ariana Grande hanno affrontato il problema del body shaming. Sulla discrepanza tra la percezione pubblica di ciò che sembra sano e la salute effettiva, si era espressa il mese scorso anche Selena Gomez. Dopo alcuni commenti negativi ricevuti sul proprio corpo, la cantante e attrice aveva spiegato che i farmaci prescritti per il lupus - una patologia autoimmune che può causare danni agli organi e che ha portato la cantante a sottoporsi a un trapianto di rene nel 2017 - le hanno causato problemi di peso.