Brad Pitt ha venduto la sua villa “infestata dai fantasmi”

I l premio Oscar lascia la proprietà nella quale ha cresciuto i figli insieme alla ex Angelina Jolie. L'ex proprietaria: "Nella casa successe cose strane"

Brad Pitt dice addio alla lussuosa villa di Los Angeles, nel quartiere di Los Feliz. La star di Babylon, 59 anni, ha trovato un acquirente per la vasta tenuta, sua da quasi trent'anni. Qui, insieme all'ex moglie Angelina Jolie, ha cresciuto i sei figli: Maddox, 21, Pax, 19, Zahara, 18, Shiloh, 16 e i gemelli di 14 anni Knox e Vivienne. La coppia si è separata nel 2016.

Secondo quanto raccontato da una fonte a "People", Pitt avrebbe deciso di mettere in vendita la proprietà di quasi 8.000 mq perché "alla ricerca di qualcosa di più piccolo" nell'area di Los Angeles.

Brad Pitt e il fiuto per gli affari

Nel 1994 Brad Pitt acquistò la villa per 1,7 milioni di dollari da Cassandra Peterson, meglio conosciuta come "Elvira, la regina delle tenebre", icona dell'horror, oggi settantunenne. Ora, dalla sua vendita, ne ha ricavati 40… Nel corso degli anni il premio Oscar ha infatti comperato diversi lotti adiacenti alla villa originale e li ha riempiti con una piscina, un campo da tennis e una pista di pattinaggio.

La casa? "Infestata dai fantasmi"

Raggiunta da "People", l'ex proprietaria Cassandra Peterson ha ricordato l'incontro con Pitt prima dell'acquisto, momento in cui lei lo avvertì che la casa era "infestata dai fantasmi".

"Lo stavamo solo avvertendo che un sacco di cose strane sono successe lì in casa da quando io e mio marito ci siamo trasferiti" - ha detto Peterson. L'attore non si è fatto scoraggiare, ma si sarebbe mostrato "molto eccitato".

"Ho visto persone che camminavano al piano di sopra, una volta anche un fantasma seduto davanti al camino". In un altro caso, "abbiamo visto una persona che galleggiava sul fondo della piscina…".

"So che sembra strano - ha aggiunto ridendo la star dell'horror -. E so benissimo che potreste aspettarvi da me queste affermazioni, ma non ho avuto allucinazioni. Non riesco a spiegarmi queste cose".

L'intervento di un esorcista

Gli eventi spettrali sarebbero iniziati subito dopo che lei e l'ex marito, il musicista Mark Pierson, si sono trasferiti nella villa di 29 stanze. Sembra che i due abbiano addirittura richiesto "l'intervento di un prete per fare un esorcismo".

Ma nonostante tutto Pitt si è detto entusiasta: "Non ci sono molti acquirenti per i quali i fantasmi possono diventare un punto di forza, ma lui (Pitt, ndr) ha detto: 'È fantastico!'"