Bridgerton: la duchessa Daphne conquista Spider-Man

I l party di GQ Man of the year di Londra è finito con la Duchessa di Bridgerton che lasciava la festa in compagnia di Spider-Man. È stato amore a prima vista, hanno raccontato gli amici

I tabloid inglesi non parlano d'altro: della nuova coppia hollywoodiana Made in England formata dalla dolce Phoebe Dynevor, duchessa di Bridgerton, e da Spider-Man Andrew Garfield. Per i due, racconta il giornale, è stato amore a prima vista: da quando si sono incontrati al party firmato GQ Man of the year, che si è tenuto all'hotel Mandarin Oriental Hyde Park di Londra, non si sono più lasciati.

«Andrew e Phoebe si sono piaciuti subito, c'è stata un'attrazione immediata», rivela una fonte intima della coppia al The Sun. «E non si tratta di un flirt di una sera». Se si tratta di vero amore o di una breve relazione sarà il tempo a dircelo ma intanto i diretti interessati non hanno smentito la notizia. Certo è che entrambi, da mesi, erano ufficialmente single.

Gli amori di Phoebe Dynevor

In molti avevano sperato in una vera storia d'amore tra la duchessa di Bridgerton e l'affascinante duca di Hastings interpretato da Regé-Jean Page, ma entrambi hanno sempre spiegato di essere solo amici di set e di non aver mai avuto mire l'uno sull'altra. Dopo qualche liaison (mai confermata) dell'attrice 32enne, lo scorso anno, Phoebe Dynevor aveva ufficializzato la relazione con il comico statunitense del Saturday Night Live, Pete Davidson (ex di Kim Kardashian, Kaia Gerber, Margaret Qualley, Kate Beckinsdale e Ariana Grande - cosa farà mai alle donne, ci chiediamo!), durata però poco più di una stagione.

Andrew Garfield e Emma Stone

Andrew Garfield, invece, ha rotto la relazione con la modella Alyssa Miller, nel mese di aprile. Colpa, come sempre, dei numerosi "impegni di lavoro" di entrambi. Dicono loro. Nel passato sentimentale di Andrew, però, spiccano nomi importanti. Come quello della cantante Rita Ora. O di Emma Stone, sua storica fidanzata: i due hanno iniziato a frequentarsi nel 2011, quando si sono conosciuti sul set del cinecomic reboot.

La loro relazione è stata tra le più amate di Hollywood ma purtroppo si è conclusa alla fine del 2015 a causa di un momento difficile che stava attraversando Garfield mentre girava Silence. Nella pellicola l’attore interpretava infatti un gesuita del 17° secolo, e per il ruolo aveva dovuto perdere circa venti chili. «Per mesi è stato in una situazione cupa, per entrare nel suo ruolo. Per questo non era il migliore dei partner», aveva raccontato poi la Stone.

Bridgerton, a che punto siamo?

Nella terza stagione (che vedremo solo nella primavera del 2023) dobbiamo prepararci all’ingresso in società di nuove debuttanti, soprattutto dopo il terremoto dello scorso anno e il complesso triangolo amoroso tra Kate, sua sorella Edwina e Anthony Bridgerton. E poi c'è grande attesa per la storia d’amore tra Colin e Penelope e finalmente riusciremo a vederli insieme dopo aver tribolato per due intere stagioni.

