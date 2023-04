Brooke e Taylor: “Beautiful” diventa femminista

L a rivoluzione femminista coinvolge anche "Beautiful": nella celebre soap opera americana sono in arrivo grandi cambiamenti... Le protagoniste? Taylor e Brooke, acerrime nemiche (almeno finora)

Grandi novità in arrivo nel copione della soap opera made in Usa: a "Beautiful" i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo e i fan lo sanno bene. La svolta femminista approda nella serie più chiacchierata dagli anni Novanta a oggi... Ecco cosa sta succedendo.

"Beautiful", in arrivo una svolta femminista

Intrighi, passioni, segreti e rivelazioni inaspettate: "Beautiful" è questo e molto altro. Una schiera di fedelissime lo segue dal lontano 1987, ma stare al passo con i numerosi colpi di scena che animano la telenovela americana non è affatto semplice. L'ultima novità riguarda Brooke Logan (interpretata da Katherine Kelly Lang) e Taylor Hayes (alias Krista Allen). Da sempre acerrime nemiche, tra le due sembra che ora stia regnando il sereno. Taylor e Brooke, infatti, pare abbiano sotterrato l'ascia di guerra. Dalle anticipazioni che arrivano da oltreoceano, sembra che Ridge non sia più motivo di astio tra le due donne, protagoniste indiscusse della soap.

Per una vita sono state rivali d'amore. Sono state amanti, fidanzate e mogli di Ridge, ma ora lui pare sia solo un lontano ricordo. Non vogliono più essere vittime delle continue indecisioni di un uomo. Hanno messo al centro sé stesse e sembra che pace sia stata fatta...

Dalle scene trapelate finora, le due donne sarebbero diventate grandi amiche e sembra palesarsi persino l'ombra di una relazione omosessuale.

Dalle critiche alle novità: ecco perché

È la soap opera più seguita al mondo, ma negli ultimi tempi non sono mancate le accuse di sessismo. Per alcuni, infatti, la sceneggiatura sarebbe troppo maschilista. Le donne della storia sembrano agire sempre e solo in funzione di un uomo. L'amicizia appena sbocciata tra Brooke e Taylor (sperando sia eterna e senza nuovi ostacoli) simboleggia un'emancipazione delle donne all'interno di "Beautiful", che si dimostra così al passo con i tempi. La rivoluzione rosa sembra sia iniziata...

Non solo: registi e sceneggiatori hanno pensato a un personaggio transgender, Maya Avant (Karla Mosley), che dopo aver svelato il suo segreto si sposa con Rick Forrester (Jacob Young). Finora, tuttavia, i critici ritengono che il copione non sia mai stato stravolto in favore delle donne, alle quali a lungo è stato assegnato un ruolo di vittima, a tratti "passivo". Mai pienamente realizzate se non con un uomo al proprio fianco. Le novità, inoltre, riguardano Ridge Forrester (interpretato da Thorsten Kaye) e Bill Spencer (Don Diamont). Rivali di una vita, i due sono pronti a stringere un'alleanza per allontanare Sheila Carter (Kimberlin Brown). Forse per la prima volta, non si contendono la stessa donna. Al contrario, si battono in difesa delle loro famiglie allargate.

"Beautiful" però non sarebbe "Beautiful" senza i continui colpi di scena e gli scandali che animano storie e personaggi: nuovi pericoli coinvolgeranno la famiglia Forrester?