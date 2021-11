Torna il calendario dei pompieri australiani

E stremamente affascinanti e con sorrisi smaglianti i pompieri australiani anche quest’anno hanno posato per il tradizionale calendario mettendo in mostra i loro fisici scolpiti. Per una buona causa, ovviamente

Per meno di 15 Euro potete avere 12 strepitosi strepitosi vigili del fuoco tutti per voi. Uno per ogni mese del 2022. Tranquille, non è una proposta indecente ma l'invito ad acquistare l'iconico e sexy calendario che viene realizzato da quasi trent'anni (esattamente dal 1993) ininterrottamente per beneficienza. All’epoca era stato creato per sostenere la Children’s Hospital Foundation e finanziare così la ricerca sulle ustioni infantili. L'edizione odierna (disponibile in sei versioni) è invece dedicata alle specie in via d'estinzione e, in modo particolare, al koala, l'animale simbolo dell'Australia che negli ultimi anni, a causa dei numerosi incendi, ha sofferto moltissimo. Quest’anno, infatti, i proventi delle vendite del calendario aiuteranno a finanziare il programma Rescue Rebuild, dell’organizzazione Greater Good Charities, nato con lo scopo di ristrutturare i rifugi che accolgono amici a quattro zampe bisognosi d'aiuto.

Insomma, un po' come il nostro calendario dei Carabinieri (ma più hot), quello dei pompieri australiani, distribuito in oltre 100 Paesi, è un vero e proprio must-have. Per fare del bene innanzitutto: «Il lavoro non sbandierato che molte di queste organizzazioni di volontariato svolgono è eccezionale. Senza questi devoti guerrieri della fauna selvatica, molti animali domestici e animali malati e feriti semplicemente non sopravvivrebbero. Queste persone meravigliose sono la ragione per cui ci impegniamo così tanto a produrre calendari che non solo aiutano a raccogliere fondi e consapevolezza, ma onorano anche il loro lavoro», ha dichiarato David Rogers, direttore del calendario australiano dei vigili del fuoco.

Ma, indubbiamente, anche per rifarci gli occhi.

In quasi tre decenni, quelli che sono stati ribattezzati dai social come "i pompieri più sexy del mondo" hanno raccolto più di 3,2 milioni di dollari australiani grazie al mitico calendario: il mix di muscoli e cuccioli è davvero "esplosivo" ma gli amici pompieri sanno bene come domare gli incendi e ci tengono a precisare, che tutti gli animali utilizzati sul set sono adottabili.

Ora ci chiediamo solo quando arriverà anche quello dei vigili del fuoco italiani!