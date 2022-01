Can Yaman a Sanremo? E la Rete si infuoca

L 'attore turco protagonista di serie di successo come "Daydreamer – Le Ali del Sogno" e "Mr. Wrong" sul palco del Teatro Ariston? I social impazziscono alla notizia e Can commenta con un «Bah»

Si avvicina il tanto atteso appuntamento con il Festival della canzone italiana in programma dal 1° al 5 febbraio prossimi. E, naturalmente, con l'arrivo della popolare kermesse, inizia anche il toto-nome di ospiti e conduttori. In queste ore in Rete impazza un nome che accontenterebbe tutti: Can Yaman. Alla notizia i social si sono infuocati. Ma l'attore turco protagonista di serie televisive di successo come "Daydreamer – Le Ali del Sogno" e "Mr. Wrong" salirà davvero sul palco dell'Ariston?

Da tempo girano indiscrezioni nell'ambiente su una possibile partecipazione dell'attore-modello (che piace a donne e uomini di tutte le età) all'edizione di Sanremo 22: si tratta infatti di uno dei personaggi social - su Instagram ha più di 9 milioni di follower - che più si sono contraddistinti nel 2021. E non solo per la sua relazione estiva-lampo con la conduttrice Diletta Leotta, ma anche perché ha sviluppato negli ultimi anni un rapporto intenso con il pubblico più giovane.

E mentre scatena l'immaginazione di una co-conduzione a fianco di Amadeus, per il momento l'entusiasmo dei fan è costretto a raffreddarsi perché è stato proprio Can Yaman a rispondere nelle storie di Instagram «Non sapevo di andare a Sanremo. A me ancora non hanno detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire? Bah». Ma sappiamo tutti come vanno queste cose: visto il numero di commenti e like che totalizzano i suoi post possiamo ben sperare!