Carlo Filippo di Svezia: il principe-soldato più affascinante d’Europa

C arlo Filippo, il principe più sexy d'Europa ha rimesso la divisa militare ed è sceso in campo per saperne di più sulle missioni dell’esercito

Il principe Carlo Filippo di Svezia è tornato a fare il militare: ha indossato di nuovo la divisa per fare visita a uno speciale reggimento delle Forze armate del suo Paese.

Carl Philip si è recato alla base militare di Eksjö, sede del reggimento del Genio e del Centro di munizioni e sminamento, e ha preso parte a varie attività e dimostrazioni, combinando teoria e pratica proprio come farebbe un membro dell’esercito durante il suo addestramento.

D'altro canto, il Maggiore della Marina Militare, aveva prestato servizio presso il Battaglione Anfibio del reggimento di artiglieria costiera come comandante di una nave da combattimento, la Combat Boat 90. Il principe aveva seguito la carriera militare fino a quando non ha cambiato divisa e, da quella militare, è passato all'uniforme da principe. E non è niente male!

Il principe più sexy

Classe 1979, Carlo Filippo è stato inserito da Forbes al nono posto nella classifica dei reali più hot del mondo. Attraente, elegante - ahinoi, felicemente sposato e papà di tre bambini - il secondogenito di re Gustavo di Svezia e della regina Silvia è quarto in linea di successione al trono dopo la sorella, la principessa Vittoria e i suoi due figli, Estelle ed Oscar. Per ben otto mesi è stato perfino erede al trono, ma poi, fortunatamente, nel 1980 la legge svedese ha sancito la possibilità per le figlie femmine di salire al trono (in Inghilterra è entrata in vigore solo nel 2013 con la nascita del principe George).

L'amore per Sofia

«Non credo di aver mai conosciuto la magia dell'amore prima di incontrare Sophie», ha detto quando il fidanzamento era stato ufficializzato. E sull’altare, davanti a lei vestita di pizzo bianco, ha pure versato qualche lacrima. Carl Philip e la principessa Sofia si sono sposati il 13 giugno 2015 e oggi hanno tre figli Julian, nato il 26 marzo 2021, Alexander e Gabriel.

Ma la loro storia è iniziata nel 2009 quando si incontrano (come da copione) durante un pranzo a casa di amici. «La prima cosa che ho notato di Carl Philip è stata il suo essere molto umile», ha raccontato Sofia al canale svedese TV4, «L'ho trovato incredibilmente spontaneo, molto intelligente e molto umile. Tra noi è stato amore a prima vista».

Chi è la moglie

Ma la loro storia non è sempre stata facile: Sofia Hellqvist era giovane e bella ma additata da tutto il regno per aver "tentato" la strada del successo con qualche foto hot e un reality show chiamato Paradise Hotel. Perfino i moderni reali svedesi avevano storto il naso di fronte al suo curriculum. Come ha detto il principe però, «L’amore vince su tutto» e così la Corona il 27 giugno 2014 ha annunciato il fidanzamento e le nozze sono state celebrate l'anno successivo nella cappella del palazzo reale di Stoccolma. Ma non un tradizionale royal wedding bensì una cerimonia "informale" e divertente con tanto di lancio del bouquet e coro gospel sull'ultimo successo di Rihanna, la cantante preferita dei principi.

L'impegno sociale

Carlo Filippo ama lo sport: pratica il nuoto, la vela, lo sci di fondo e ama correre. Soprattutto per charity. Il principe è infatti molto impegnato nel sociale: è membro del Project Playground, un'associazione che si occupa di aiutare ragazzi in difficoltà in Sud Africa, ed è molto attivo nella lotta per combattere il bullismo.

Con la moglie Sofia ha anche scritto un libro per aiutare i genitori a gestire il rapporto tra adolescenti e social network trattando, con un linguaggio molto diretto, il cyberbullismo, le molestie online, il sexting e la dipendenza.