Carlo III, svelati i francobolli con l’immagine del re

L a Royal Mail, l'operatore postale britannico, ha svelato l'immagine di re Carlo III che verrà utilizzata sui francobolli di prima e seconda classe

Presentati a Londra i primi francobolli britannici emessi da Royal Mail, le Poste del Regno, raffiguranti re Carlo III. La prima serie sarà messa in circolazione per il pubblico dal 4 aprile. I media locali sottolineano la scelta di un profilo più moderno del nuovo sovrano, mostrato in effigie senza corona in testa, a differenza della tradizionale immagine di sua madre.

Francobolli di Carlo III, le indicazioni di corte

"L'indicazione che abbiamo ricevuto (dalla corte) è che egli desiderava qualcosa di semplice", ha spiegato il direttore degli affari esterni di Royal Mail, David Gold, citato dalla Bbc, evocando la scelta di "un'immagine molto umana, senza abbellimenti". Il profilo, stilisticamente, mantiene comunque elementi di continuità formale con quello dell'ultima effigie postale della regina Elisabetta, creata dall'artista Arnold Machin nel 1967.

L'attuale è una versione adattata del ritratto creato dallo scultore Martin Jennings per la Royal Mint, l'ente responsabile del conio delle monete britanniche. L'immagine mostra il monarca rivolto a sinistra. Lo sfondo va dal "viola prugna" al "verde agrifoglio" al "turchese blu marino", a seconda dei diversi tipi di francobollo. "Unicamente, i francobolli britannici non hanno il paese di origine stampato sulla loro superficie perché l'immagine del monarca è sufficiente", aggiunge Simon Thompson, amministratore delegato di Royal Mail, citato nel comunicato stampa.

Che fine faranno i francobolli di Elisabetta II?

I nuovi francobolli sostituiranno quelli raffiguranti la regina Elisabetta II, diventati "un simbolo iconico del Regno Unito in tutto il mondo, riprodotto miliardi di volte", ha affermato Royal Mail. Quelli esistenti della defunta monarca saranno, tuttavia, venduti e rimarranno validi "per ridurre al minimo l'impatto ambientale" del cambio di sovrano.

L'immagine di Carlo III su monete e banconote

Le prime monete con l'immagine di Carlo III sono entrate in circolazione all'inizio di dicembre, comparendo negli uffici postali di tutta la Gran Bretagna. Le prime banconote con il ritratto del monarca sono state svelate a fine dicembre dalla Banca d'Inghilterra. Entreranno in circolazione a metà del 2024 nel Regno Unito.