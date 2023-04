Carlo più ricco di Elisabetta II: il patrimonio del nuovo re

I l "Sunday Times" fa i conti in tasca a Carlo III: il patrimonio stimato è di 677 milioni di euro, quasi il doppio della defunta madre

La fortuna personale di re Carlo III ammonta a 600 milioni di sterline (677 milioni di euro), una somma che lo rende più ricco di Elisabetta II. E' quanto emerge da un'analisi dell'edizione domenicale del quotidiano britannico "The Times" che sta per stilare la sua tradizionale "Rich List", l'elenco delle persone più ricche del Regno Unito.

Quasi raddoppiate le ricchezze di Elisabetta II

Carlo III, spiega il "Sunday Times", ha quasi raddoppiato la ricchezza della sua defunta madre. Nel settembre 2022 a Elisabetta II era stato attribuito un patrimonio di 370 milioni di sterline (418 milioni di euro).

La svolta dopo il divorzio da Diana

Un ex aiutante di Carlo III ha raccontato come il re abbia ricostruito le sue finanze dopo il suo accordo di divorzio con la principessa Diana, a metà degli anni Novanta, che costò circa 17 milioni di sterline dell'epoca (poco più di 19 milioni di euro).

In particolare, l'attuale sovrano avrebbe risparmiato attentamente i profitti ricevuti dal Ducato di Cornovaglia (che possedeva nella sua precedente veste di Principe di Galles), riuscendo ad accumulare una considerevole fortuna. Spese contenute in termini di abbigliamento, attenzione all'ambiente e allo spreco di energia, secondo la fonte del "Times" sono alcune delle caratteristiche di Carlo.

I conti in tasca a re Carlo

Secondo i calcoli del quotidiano, tra il 2011 e il 2022, Carlo III ha aumentato i profitti annuali del Ducato di Cornovaglia del 42,6% a 25,4 milioni di sterline. Nella decade in oggetto la ricchezza del ducato è aumentata di quasi il 50% a 1,04 miliardi di sterline. Dal 2012 al 2022, il re ha ricevuto 212,7 milioni di sterline dal possesso del ducato, pagando volontariamente l'imposta sul reddito, non formalmente richiestagli.

Rich List, re Carlo III supera Sir Elton

È improbabile che la ricchezza personale del re lo collochi tra i primi 250 nomi della Rich List, che sarà pubblicata il mese prossimo. Carlo però sopravanza certamente personalità molto note nel Regno Unito e a livello internazionale come David e Victoria Beckham ed Elton John.