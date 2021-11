L 'album natalizio "Carolina & Topo Tip: un Natale favoloso" esce con Tv Sorrisi e Canzoni e Donna Moderna! Lo trovi in edicola dal 26 novembre. La conduttrice aspetta inoltre tutti i bambini sabato 27 novembre alla Milano Music Week

Carolina & Topo Tip: l'album natalizio è in edicola!

Buone notizie per i fan di Carolina Benvenga e Topo Tip! L'album natalizio "Carolina & Topo Tip: un Natale favoloso" (realizzato in collaborazione con Sony Music) uscirà anche in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni e Donna Moderna. Lo potrai trovare a partire dal 26 novembre. La solare e sorridente Carolina entra quindi nelle nostre case con un nuovo progetto natalizio.

Ad allietare le giornate di festa la Youtuber più amata dai bambini di tutta Italia, insieme all'inseparabile Topo Tip, ci farà ballare e cantare con nuovi e inediti brani: «L'idea è partita dal desiderio di poter fare ai bambini un dono speciale: un Cd con testi delle canzoni, ma anche una favola di Natale con bellissime illustrazioni che, sono certa, piaceranno moltissimo» racconta Carolina Benvenga con l'entusiasmo che contraddistingue i suoi progetti tanto quanto la conduzione dei suoi ormai storici programmi per ragazzi.

Ma le buone notizie non finiscono qui. La vulcanica 31enne, Sabato 27 novembre a partire dalle 10.30 fino alle 17.30, presso la location Rockol-Ubiqo in piazza XXIV Maggio apre i battenti la Milano Music Week, un vero e proprio villaggio di Natale dedicato ai più piccoli che potranno essere deliziati non solo con il "musical" di Carolina ma con un’intera giornata all’insegna della baby dance natalizia più spassosa e incantevole di sempre, in uno spazio dove potranno finalmente respirare quel calore delle feste che tanto è mancato. Ad accogliere i bimbi, insieme a Carolina, oltre al simpatico Topo Tip e alla dolcissima Coniglietta ci saranno anche i truccabimbi, acrobati, giocolieri, maghi ed esperti circensi. Ma anche i protagonisti indiscussi di ogni festività: Babbo Natale con gli Elfi.

«Ed è proprio la favola di Natale, o meglio, il breve racconto sui simpatici ma "monelli" Elfi che rende spassoso e accattivante questo dono per i bambini, Soprattutto in questo periodo. Spero piaccia tanto quanto a me perché ci tengo che loro crescano con tutte le piattaforme disponibili, non solo quelle tecnologiche: un libro cartaceo è il perfetto mezzo di comunicazione tra passato, presente e futuro e non dovrebbe mai mancare nei giorni di festa», racconta la conduttrice Rai.

Abbiamo imparato a conoscere Carolina Benvenga grazie ai suoi tormentoni, soprattutto estivi, sia sui suoi canali social (su YouTube vanta 490 mila iscritti) sia in Rai. L'attrice e conduttrice di casa su YoYo con Gatto puzzolone e Katalicammello ha collezionato decine di milioni di visualizzazioni. Il volto, fresco e sempre positivo è diventato, nel corso degli anni, un punto di riferimento per i pomeriggi dei bambini.

Tutti i giorni, infatti, va in onda la striscia pomeridiana, "La posta di Yoyo", dove la conduttrice stimola la creatività e la curiosità dei bimbi collegati in diretta video e coinvolti attivamente nelle puntate. «Invitiamo i piccoli spettatori a sostenere progetti di inclusione, di condivisione, di apprendimento, di educazione e soprattutto di gioia», conferma Carolina raccontandoci la felicità per il grande successo delle due Hit di questa estate "La danza della spiaggia", scritta con il compagno , il produttore musicale Riccardo Scirè, e il mitico "Ballo dei pinguini" con il suo straordinario messaggio sulla salvaguardia del Pianeta e la dance perfettamente coreografata da Fiorella Nolis.

Una soddisfazione importante, ma anche una grande responsabilità per Carolina che racconta a Donna Moderna l'importanza di entrare nelle famiglie in modo positivo. «Seguo i progetti che portano il mio nome e il mio volto personalmente, dalla parte autorale a quella più creativa, e posso assicurare ai genitori che faccio sempre del mio meglio per garantire che le necessità e i bisogni dei più piccoli vengano prima di tutto. Sono consapevole che i primi anni di vita incidono moltissimo nella loro crescita, così come so bene che questi bambini che ora ballano con me la baby dance sono gli adulti di domani».

Per Carolina non è essenziale solo utilizzare un linguaggio corretto per comunicare, ma anche condividere momenti di felicità in cui i più piccoli possano apprendere i movimenti del corpo e ballare insieme. «Con la Christmas dance ho mostrato ai bambini come fosse bello trascorrere le feste in casa in famiglia».

Guarda alcune delle illustrazioni che compaiono in "Carolina & Topo Tip: un Natale favoloso" ideate dall'amata youtuber e realizzate da Eleonora Caprara e Laura Lofaro dello Studio Bozzetto.

Eleonora Caprara/Laura Lofaro 1 di 8 - Illustrazione di Eleonora Caprara/Laura Lofaro Eleonora Caprara/Laura Lofaro 2 di 8 - Illustrazione di Eleonora Caprara/Laura Lofaro Eleonora Caprara/Laura Lofaro 3 di 8 - Illustrazione di Eleonora Caprara/Laura Lofaro Eleonora Caprara/Laura Lofaro 4 di 8 - Illustrazione di Eleonora Caprara/Laura Lofaro Eleonora Caprara/Laura Lofaro 5 di 8 - Illustrazione di Eleonora Caprara/Laura Lofaro Eleonora Caprara/Laura Lofaro 6 di 8 - Illustrazione di Eleonora Caprara/Laura Lofaro Eleonora Caprara/Laura Lofaro 7 di 8 - Illustrazione di Eleonora Caprara/Laura Lofaro Eleonora Caprara/Laura Lofaro 8 di 8 - Illustrazione di Eleonora Caprara/Laura Lofaro

La youtuber 31enne cresciuta a pane, Paolo Bonolis, Cristina D'avena (un vero e proprio mito per lei!) e posta di Sonia, ha iniziato la sua carriera da giovanissima («Avevo otto anni quando ho incominciato a fare l'attrice, e sono rimasta in quel mondo fino ai 22, quando ho abbracciato quello dei kids») prima come attrice in fiction di successo targate Mediaset, poi mettendosi alla prova come conduttrice: «Perché ho sempre preferito essere me stessa con le persone, anziché nascondermi dietro un copione».

La posta di RaiYoyo ormai è casa sua dal 2012 ma, anche se Carolina è molto felice di questa realtà, è anche consapevole che presto arriverà un momento in cui non potrà più indossare il cerchietto, le divertenti calze a righe colorate o le buffe gonne a palloncino. Ma la conduzione è il suo habitat naturale e continuare a condurre, su una tv generalista, magari in un seguitissimo talkshow della domenica pomeriggio, ricco di contenuti, è il suo sogno.

E mentre aspetta di diventare la nuova Mara Venier o Barbara d'Urso, Carolina continua a stimolare la fantasia dei bambini con la dolcezza di sempre. Soprattutto a Natale!