Celebrity Hunted 3: Luca Argentero e Cristina Marino la coppia rivelazione

T ra i "fuggitivi" della terza stagione del reality thriller disponibile su Prime Video con i primi episodi ci sono l'attore e la modella. «L’idea di fare qualcosa di divertente assieme ci ha convinto subito», racconta Argentero

Sono una delle coppie più belle e ammirate dello star system ed è forse per questo che tutti tifano per loro. Protagonisti indiscussi del reality thriller Celebrity Hunted – Caccia all’uomo (arrivato alla terza stagione), Luca Argentero e Cristina Marino si sono rivelati per ciò che sono realmente nella vita quotidiana: due persone molto affiatate, legate da un grande amore e con una fortissima voglia di divertirsi. E vincere.

Cacciatori e fuggitivi

Su Prime Video sono disponibili le prime puntate e ci si chiede già chi riuscirà a resistere per 14 giorni. Le star riusciranno a depistare gli esperti di cyber security, profiler e human tracker? Come sempre i fuggitivi - oltre a Luca Argentero e alla moglie Cristina Marino, ci sono gli attori della serie Gomorra, Salvatore Esposito e Marco D’Amore, i comici dei The Jackal, Ciro Priello e Fabio Balsamo, la conduttrice Katia Follesa, e il duo musicale Rkomi e Irama - hanno a disposizione solamente una carta di debito con un budget limitato e un telefonino di prima generazione. Ma i protagonisti possono scappare con qualsiasi mezzo di trasporto e possono chiedere aiuto ad amici e parenti.

Ipa 1 di 13 Ipa 2 di 13 Ipa 3 di 13 Ipa 4 di 13 Ipa 5 di 13 Ipa 6 di 13 Ipa 7 di 13 Ipa 8 di 13 Ipa 9 di 13 Ipa 10 di 13 Ipa 11 di 13 Ipa 12 di 13 Ipa 13 di 13

In Tv tra tenerezze e litigi

E non potete immaginare a chi si rivolgono Argentero e Marino! Alle calcagna, infatti, non hanno come di consueto i paparazzi, ma un team di hunters con ogni mezzo a disposizione per intercettarne gli spostamenti. «Ogni tanto ti dimentichi delle telecamere e questo ha contribuito a far uscire anche la parte divertente di Luca. Vedrete il vero lui con cui io ho anche fare tutti i giorni! Abbiamo cercato di sfidare i cacciatori fino al limite e, secondo me, la forza di questo gioco è veramente divertirsi ma allo stesso tempo giocare senza sedersi mai», racconta la modella milanese che con l'attore ha creato divertenti "siparietti" tra battute, tenerezze e litigi.

«Se le coppie non litigano sono noiose e poi non litighiamo, ci confrontiamo. Lui è la parte garbata e razionale della coppia, io quella istintiva. Diciamo che è stata una conferma dei nostri caratteri: lui sempre esternamente rispettoso ed educato, proprio un torinese, io più emotiva e con spirito agonistico. Ci compensiamo benissimo».

I nuovi Sandra e Raimondo?

«Lei vive di uno spirito di competizione tremendo e fin dall’inizio era già proiettata all’unica ipotesi possibile, cioè la vittoria…io, invece, l’ho vissuta più come un gioco. Questa proposta lavorativa di coppia è stata divertente, ma di certo non diventeremo un duo artistico», sottolinea Luca Argentero, ultimamente impegnato in ruoli complessi e seriosi, tra DOC e Le fate ignoranti.

Una fuga d'amore

Per la coppia è stata una vera e propria fuga d'amore: «L’abbiamo presa come la nostra luna di miele: a causa del Covid non siamo riusciti a partire, poi con la nascita di Nina e il lavoro era complicato fare un viaggio. È stata un’occasione per passare del tempo assieme in modo diverso e originale, e per rompere un po’ gli schemi. Diciamo che ci siamo ritagliati del tempo per noi, una cosa che essendo genitori non è scontata. È stata una vera e propria fuga d’amore».