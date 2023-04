Cesare Cremonini ritrova l’amore con la giornalista Rai

L e indiscrezioni hanno conquistato le pagine di cronaca rosa, ma ora le ipotesi sembrano farsi sempre più concrete... Un celebre volto della Rai avrebbe fatto breccia nel cuore di Cesare Cremonini

Lui è uno dei cantautori più amati della musica italiana, con la sua poetica conquista migliaia di fan e riempie gli stadi. Lei è un volto noto della Rai. Tra i due è davvero amore? Nelle ultime settimane si sono susseguite voci e indiscrezioni, diventando protagonisti della cronaca rosa nostrana. Ora le ipotesi sembrano confermate: ecco chi sarebbe la nuova fidanzata di Cesare Cremonini.

Il nuovo amore di Cesare Cremonini

Dai diretti interessati tutto tace. Per il momento non sono arrivate conferme ufficiali né smentite, ma le ipotesi delle ultime settimane stanno prendendo sempre più piede. Secondo il settimanale Chi, infatti, l'ex frontman dei Lunapop ha iniziato una storia d'amore con la giornalista del tg1 Giorgia Cardinaletti. Dopo l'incontro in occasione della presentazione di "Stella di mare", la canzone di Lucio Dalla ripresa da Cremonini per un duetto virtuale, sarebbe scoccata la scintilla. Il cantante, infatti, avrebbe invitato la giornalista al suo concerto dello scorso novembre e da quel momento sarebbe iniziata la frequentazione tra i due.

La vicinanza tra la giornalista e il cantante era già stata testimoniata da alcune foto che la stessa Cardinaletti aveva pubblicato sul suo profilo Instagram, accompagnate dalla didascalia "share the love" (in riferimento a un celebre brano dell'artista).

Di recente, inoltre, i due sono stati visti insieme. È successo in occasione dell'evento organizzato dall'Università Cattolica di Milano, dove il musicista è intervenuto sul tema "I ragazzi del futuro, in vista della 99? Giornata per l'Università", che si celebrerà domenica 23 aprile.

Gli ex

Entrambi sono reduci da love story importanti. Non solo la collega Malika Ayane, con cui in passato ha avuto una relazione: Cesare Cremonini per diversi anni è stato fidanzato con la studentessa Martina Maggiore, alla quale ha dedicato con ironia la canzone "Giovane stupida" sulla loro differenza di età.

Anche la giornalista della Rai era fidanzata con un collega. Le cronache, infatti, ricordano il suo fidanzamento con Francesco Caldarola.