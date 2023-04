Che ruolo avranno i figli di William e Kate all’incoronazione di Carlo III?

M entre impazzano le indiscrezioni sulla possibile presenza dei duchi di Sussex all'incoronazione di Carlo III, la stampa d'oltremanica si concentra sui figli di William e Kate: ecco perché

George è secondo in linea di successione al trono britannico, Charlotte ha conquistato sudditi e non solo con la sua eleganza e la sua delicatezza. Poi c'è il piccolo Louis, che con la sua simpatia non poteva di certo passare inosservato. Ai figli di William e Kate che ruolo spetterà in occasione dell'incoronazione del nonno, re Carlo III?

I figli di William e Kate attesi all'incoronazione

Gli appassionati delle vicende royals non parlano d'altro: Harry e Meghan parteciperanno all'incoronazione? L'evento è fissato al prossimo 6 maggio, compleanno del loro primogenito, il piccolo Archie. Sulla presenza dei loro due figli non si hanno conferme, ma le ipotesi sulla possibile partecipazione dei duchi di Sussex si fanno sempre più concrete. Sarà l'occasione giusta per distendere i rapporti all'interno della Royal Family? Nonostante il principe Harry e la moglie si siano lasciati andare a continue accuse rivolte proprio alla corona britannica, pare che il nuovo sovrano voglia anche il suo secondogenito in occasione di un evento tanto importante. E se la presenza dei nipoti, Archie e Lilibet, resta incerta, sembra confermata quella dei tre figli di William e Kate. Non solo: a George, Charlotte e Louis spetterà un ruolo davvero speciale...

George e Charlotte erano presenti anche ai funerali della bisnonna, la regina Elisabetta. Assente invece il fratello minore, Louis, perché troppo piccolo per partecipare a un momento tanto formale. Anche i cugini Archie e Lilibet non erano presenti. La situazione però potrebbe cambiare in vista dell'incoronazione di Carlo. I tre figli dei principi di Galles, infatti, potrebbero prendere parte alla processione che lascerà l'Abbazia di Westminster, in seguito all'incoronazione di Carlo e della moglie Camilla. A renderlo noto è il "Times", secondo cui i tre bambini viaggeranno insieme ai loro genitori sulla carrozza che seguirà re Carlo e la regina Camilla. Da Kensington Palace, tuttavia, per il momento non è arrivata alcuna conferma. Nel 1953, Carlo aveva la stessa età di Louis quando la madre fu incoronata regina. All'epoca però il primogenito di Elisabetta non prese parte alla processione e per la cerimonia non gli fu assegnato alcun ruolo.

IPA 1 di 3 - William e Kate con la regina Elisabetta e i loro tre figli IPA 2 di 3 - La principessa Kate con i suoi tre figli IPA 3 di 3 - I principi di Galles, William e Kate, con i loro tre figli

Invitati ed esclusi alla processione

Alla processione si attendono la principessa Anna, il marito Sir Tim Laurence e i duchi di Edimburgo. Presenti anche il duca e la duchessa di Gloucester, il duca di Kent e sua sorella, la principessa Alexandra.

Andrea, l'amato figlio di Elisabetta, non potrà sfilare a Londra. La stessa sorte spetterà al principe Harry e a Meghan Markle. Non presenzieranno tra le fila della processione neppure la principessa Eugenie e la principessa Beatrice di York, in quanto non sono membri ufficiali della Royal Family.

I nipoti di Camilla saranno presenti?

Proprio il "Times" ha recentemente fatto sapere che Camilla desidererebbe al suo fianco i cinque nipoti. Quale miglior regalo in occasione di un momento tanto prestigioso come l'incoronazione? Stando a quanto reso noto dal celebre giornale britannico, la moglie di Carlo vorrebbe siano loro a reggere il baldacchino che per tradizione copre le consorti mentre vengono consacrate regine. Finora sono state le duchesse a svolgere tale funzione: Carlo III è pronto a rompere il protocollo pur di accontentare l'amata consorte?

Non solo: se venisse confermata la presenza dei cinque nipoti di Camilla Parker Bowles, potrebbe essere accreditata l'ipotesi di un invito indirizzato anche ad Archie e Lilibet. Le indiscrezioni intanto non si fermano e i colpi di scena potrebbero essere dietro l'angolo...