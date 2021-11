Chiara Ferragni e i capezzoli d’oro

A Berlino per ricevere il premio di "donna dell'anno" l'influencer e imprenditrice ha indossato un top-armatura d'oro di Schiaparelli modellato sul suo corpo. E ha fatto il pieno di like

Sono giorni molto intensi per l'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni che ha svelato una serie di nuovi progetti: non solo la campagna pubblicitaria per Louis Vuitton ma anche il lancio della sua linea di make-up e i primissimi dettagli sul nuovo reality che vede protagonisti tutti i Ferragnez al completo (Chiara, il marito Fedez, i genitori, le sorelle e i membri delle rispettive famiglie). Meritato quindi il premio di donna dell'anno, GQ Woman of the Year Award, ricevuto a Berlino in un'atmosfera quasi surreale.

Se infatti è vero che tutto ciò che tocca la "Blonde salad" si trasforma in oro, questa volta è accaduto sul serio. La star (ormai è il caso di dirlo) si è accertata che tutti gli sguardi fossero per lei e il pantalone nero a sdrammatizzare il look non è bastato a smorzare l’audacia del top-armatura in ottone dorato che ricreava il suo busto femminile nudo, con il seno completamente esposto, i capezzoli turgidi e tanto di piercing. La "scultura" firmata Schiaparelli - la maison di moda fondata da Elsa Schiaparelli - ricalcava perfettamente la forma del seno di Chiara Ferragni che, da abile comunicatrice qual è, con la lingua fuori, si è anche strizzata i capezzoli provocando la platea.

A dire il vero anche i piedi dell'influencer, che ha calzato un paio di scarpe che riproducevano le dita, erano d'oro, ma lo sguardo cadeva volutamente altrove.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni stupisce con un nude-look Schiaparelli: alla Paris Fashion Week aveva sfoggiato un body in tulle nero trasparente con i capezzoli ricoperti d'oro che aveva mandato in visibilio la Ville Lumière e un pull color bianco panna con la forma del seno in bella vista. Dorata ovviamente.

Se però allora i commenti non erano stati tutti positivi e qualcuno aveva accennato alla volgarità, questa volta la Ferragni, alzando ulteriormente l’asticella hot, ha fatto il pieno di like anche su Instagram solitamente molto attento alle provocazioni e facile alla censura.