L a serie in arrivo su Sky il 28 gennaio è in sei puntate con una grande squadra di talenti italiani: un progetto tra crime e misticismo

Christian è l'evocativo titolo del nuovo supernatural crime drama in onda dal 28 gennaio su Sky (e in streaming su Now) con Claudio Santamaria ed Edoardo Pesce. Sei episodi in cui azione e soprannaturale si uniscono in un mix esplosivo che ti lascerà col fiato sospeso.

Trama e anticipazioni

In un quartiere desolato della periferia romana, Christian (Edoardo Pesce) si guadagna da vivere facendo l’unica cosa che sa fare: menare. Lo fa per il boss locale, Lino, una sorta di fratello adottivo maggiore perché cresciuto con la stessa donna. Quest’ultima, Italia, soffre di Alzheimer e vive con Christian che bada a lei. Un giorno, a Christian iniziano a fare male le mani e a sanguinare: si tratta di stimmate. Anche se non se ne rende conto. Le stimmate diventano presto un problema, perché gli impediscono di fare il suo "lavoro". Ma proprio attraverso di esse salva miracolosamente da un’overdose una tossica del quartiere che lo invita a cambiar vita visto che, a quanto pare, può curare la gente. I poteri di Christian attirano l’attenzione di Matteo, un postulatore del Vaticano che è ossessionato dal trovare qualcuno i cui poteri taumaturgici siano veri. E soprattutto di Lino che non può più fare il suo lavoro perché Christian salva le persone e questo potrebbe minare le basi del suo "regno".

Il cast della serie

Accanto a Edoardo Pesce, Christian, c'è Silvia D’Amico nei panni di Rachele, la problematica ragazza vicina a Christian. Giordano De Plano è Lino, il boss locale, mentre Antonio Bannò veste i panni del figlio di Lino, Davide, erede dell’impero del padre e miglior amico di Christian. Lina Sastri, la Napoli Velata di Ecce Bombo è Italia, la madre di Christian. E infine Claudio Santamaria nel ruolo di Matteo, il postulatore ossessivo del Vaticano.