Clint Eastwood torna dietro la macchina da presa a 93 anni

« Non si è mai troppo vecchi per fare qualcosa». Parola di Clint Eastwood, che il prossimo mese festeggia 93 anni, e intanto è tornato al lavoro. A giugno inizierà a dirigere un nuovo film. E promette che sarà un capolavoro

«Ci sono così tante storie diverse da raccontare là fuori. Puoi avere 21 o 81 anni. Ma non puoi dire a te stesso: “Sono troppo vecchio per farlo”. Non si è mai troppo vecchi per fare qualcosa». Lo aveva detto Clint Eastwood all'Associated Press nel 2014. E adesso il grande attore e regista, che il prossimo mese compirà 93 anni, sta per tornare dietro la macchina da presa.

Un giurato alle prese con un problema di coscienza

Per Clint Eastwood non è mai troppo tardi per girare un film. Né per fare qualsiasi altra cosa. A confermare la notizia che l'attore e regista americano è tornato al lavoro sono state fonti della casa di produzione cinematografica Warner Bros. Le riprese di quello che potrebbe diventare il suo ultimo film inizieranno a metà giugno. Eastwood, però, sta già lavorando: ha scelto la storia e il cast. Il film si intitolerà Juror #2. Racconta la vicenda di un giurato a un processo per omicidio che, poco a poco, si rende conto che potrebbe essere stato lui a causare la morte della vittima in un incidente stradale. A quel punto dovrà decidere se manipolare la giuria per salvare se stesso o rivelare la verità e consegnarsi alla giustizia.

Clint Eastwood al lavoro già da mesi

Da quanto si è appreso, Clint Eastwood lavora al suo nuovo film già da mesi. Il regista e attore, che ha sfondato nel cinema a metà Anni Sessanta ed è diventato famoso in Italia con la "trilogia del dollaro" di Sergio Leone - Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo -, ha fatto di tutto per trovare un copione in grado di fargli imboccare a testa alta il viale del tramonto. Il suo ultimo film, il western contemporaneo Cry Macho-Ritorno a Casa del 2021, è stato accolto tiepidamente dalla critica e ha incassato solo 16 milioni di dollari, la metà di quanto speso dalla produzione. Una delusione per Eastwood, che è considerato un genio della cinematografia. Il protagonista di tanti spaghetti western, ha vinto il premio Oscar per Gli Spietati nel 1992 e poi, nel 2005, per Million Dollar Baby. Ci sta che, prima di morire, voglia fare di nuovo qualcosa di straordinario.

Ecco chi saranno i protagonisti del film

Secondo The Hollywood Reporter, Clint Eastwood ha impiegato mesi a leggere scenografie, mentre era alla ricerca della storia giusta. Alla fine si è fatto convincere da un testo scritto da Jonathan Abrams. Quindi, si è messo alla ricerca degli attori protagonisti e ha scelto Nicholas Hoult per interpretare il giurato, e Toni Collette per vestire i panni del procuratore. La coppia ha già lavorato fianco a fianco: hanno interpretato la madre Fiona e il figlio Marcus nel film del 2002, About A Boy.

Clint Eastwood: «Fare film mi diverte»

La notizia che Clint Eastwood tornerà dietro la macchina da presa ha fatto in poche ore il giro del mondo. Ma non ha stupito nessuno. L'attore e regista ha sempre detto che il segreto della sua longevità è proprio fare film. Una cosa che lo diverte e gli permette di espandere i propri orizzonti. Ha detto: «Non fermatevi, non accontentatevi, cercate sempre nuovi stimoli, perché sono quelli che danno la possibilità di rimanere creativi e di continuare a esprimere se stessi. Io mi diverto ancora a fare film e poi così evito di guardare la mia faccia sullo schermo».