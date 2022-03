D a anni Pechino Express è uno dei reality più amati dal pubblico. Gli spettatori possono seguire i vip alle prese con mille avventure, lontani da casa e senza tutti i comfort a cui sono abituati. Per la prima volta il programma andrà in onda su Sky ma sempre con lo storico conduttore alla guida, Costantino della Gherardesca

Costantino della Gherardesca torna a raccontarci le avventure delle dieci coppie protagoniste dell'edizione 2022 di Pechino Express in un viaggio lungo oltre 7mila chilometri tra Cappadocia, Giordania, Uzbekistan ed Emirati Arabi Uniti.

Pechino Express, edizione 2022

Dopo due anni di stop a causa del Covid, quest'anno Pechino Express riparte (la prima puntata il 10 marzo su Sky).

Chi sono i partecipanti in gara? Faremo la conoscenza de Gli atletici, la coppia formata dalla medaglia d'oro Alex Schwarzer e da Bruno Fabbri, uno dei medici sportivi più accreditati d’Italia; di Ciro (ex campione di calcio) e Giovanbattista Ferrara, i #padreefiglio; delle Tiktoker Anna Ciati e Giulia Paglianiti, influencer da un milione di follower ciascuna; dei #pazzeschi e cioè Victoria Cabello e Paride Vitale; dei "fidanzatini" Rita Rusic e Cristiano Di Luzio; della coppia esplosiva di modelle Nikita Pelizon e Helena Prestess che gareggeranno con l'ashtag #ItaliaBrasile; degli Sciacalli, volti storici dei The Jackal, Fru e Aurora Leone; degli Indipendenti Bugo e Cristian Dondi; del duo madre-figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni; e infine degli Scienziati Barbascura X e Andrea Boscherini.

Costantino: l'esordio a Pechino Express da concorrente

E poi c'è lui. Costantino della Gherardesca. La rotta dei sultani, questo il titolo dello show che approda per la prima volta su Sky Uno, vede infatti al timone ancora una volta l'aristocratico toscano. Dopo aver partecipato nell'autunno 2012 in coppia con il nipote Gherardo Fedrigo Gaetani Dell'Aquila D'Aragona a quello che allora era considerato il "nuovo ed elettrizzante reality game" di Rai Due, condotto in quell'anno dall'amico Emanuele Filiberto di Savoia, e classificandosi al terzo posto, dall'anno successivo conduce Pechino Express, per otto (questa è la nona) edizioni consecutive.

Costantino della Gherardesca: la passione per l'arte e i viaggi

Costantino, all'anagrafe della Gherardesca Verecondi Scortecci, è cambiato moltissimo durante quest'ultimo decennio (a partire dai 25 chili persi) pur mantenendo però intatta la natura di intrattenitore umoristicamente cinico che ha conquistato il pubblico con un linguaggio sempre sagace guadagnandosi così l'etichetta di "guastatore" della Tv italiana.

Appassionato di arte, scrittura comica e viaggi, ha spesso ribadito che il suo lavoro nell'intrattenimento gli occorre per sovvenzionare le sue passioni. Ma anche come terapia. Non certo per lui, ma per i telespettatori: «Perché bisogna cercare di anticipare le reazioni e i desideri del pubblico in modo contigenziale. È importante capire le differenze tra il pubblico di Napoli e quello della Valle d'Aosta perché non si può prescindere da questo per fare tv», ha raccontato.

Costantino della Gherardesca: la vita privata

Nonostante l'enorme popolarità, si conosce ben poco della vita privata di Costantino della Gherardesca: è certo che sia stata molto movimentata e divertente in passato, come ama dire scherzando, ma oggi si proclama single e forse troppo impegnato nel suo lavoro per l'amore, ma «Se dovessi incontrare qualcuno che decide di avere una relazione con me, deve essere una persona a cui piace la mia personalità, il che rende tutto ancora più difficile».