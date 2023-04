Daniel Radcliffe è diventato papà: paparazzato a New York

N essuna notizia ufficiale da parte dell'interessato. La "soffiata" del Daily Mail con una foto di Radcliffe mentre spinge un passeggino

A marzo l'indiscrezione della gravidanza. Ora la foto che li ritrae a spasso insieme mentre spingono un passeggino. Ha qualcosa di magico (e non poteva essere altrimenti…) la storia di Daniel Radcliffe, l'Harry Potter della tv, e della compagna Erin Darke, diventati genitori per la prima volta.

Sarà merito della scuola di maghetti di Hogwarts, frequentata fin dalla tenera età, ma sorprende l'abilità con la quale Daniel Radcliffe sia riuscito a mantenere praticamente nascoste gravidanza e parto di Erin nella caotica New York.

Radcliffe papà, la foto del Daily Mail

La nascita del figlio di Radcliffe (33 anni) e dell'attrice Erin Darke (38), non è stata comunicata ufficialmente dagli interessati, magari via social, come spesso accade tra le celebrities. Tantomeno dagli agenti della coppia. E' stata invece una "paparazzata" del Daily Mail a mettere al corrente della notizia a cose ormai fatte.

Una foto del sito britannico nella quale compare l'attore di Harry Potter con un passeggino a spasso per New York in abiti informali: berretto blu in testa, mascherina nera, jeans e una maglietta. Poco distante anche la compagna Erin Darke.

Attenti alla privacy

Radcliffe e Darke sono sempre stati particolarmente attenti alla loro vita privata. Solo a fine marzo si era diffusa la news della gravidanza di lei, mentre qualche tempo fa, in un'intervista rilasciata a "The Hollywood Reporter", Radcliffe raccontava: "Non finisco sui tabloid perché sono sobrio da un anno e non faccio nulla di interessante. Come attore mi piace semplicemente vivere la mia vita, vedere gli amici e parlare del mio lavoro senza alimentare il gossip".

Radcliffe-Darke, un amore nato sul set

La scintilla sul set di "Kill Your Darlings", nel 2013. Qui Erin Darke e Daniel Radcliffe si sono incontrati per la prima volta e da allora non si sono più lasciati. Sul set Radcliffe interpretava il poeta Allen Ginsberg mentre Darke era Gwendolyn, la ragazza della quale il poeta si innamorava.

Erin Darke, la vita professionale

Nata a Flint, nel Michigan, Erin Darke si è trasferita a New York dopo il diploma al college per dedicarsi alla recitazione. Deve la sua popolarità principalmente alla serie del 2015 "Good Girl Revolt", interpretata con il fidanzato Daniel Radcliffe. Con lui ha preso parte anche alla terza stagione della serie "Miracle Workers", da Radcliffe ideata.

Altri ruoli importanti nella sua carriera artistica sono stati quelli di Mary in "The Marvelous Mrs. Maisel" e di Leeta nella serie AMC "Dietland". Per quanto riguarda il grande schermo è stata protagonista della pellicola biografica sui Beach Boys "Love & Mercy", di quella candidata al'Oscar "Still Alice". E ancora di "Beside Still Waters" e "Don't Think Twice". Recentemente è apparsa nella serie "La fantastica signora Maisel".