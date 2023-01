È uscito il libro di Harry: i passi più esplosivi

F inalmente disponibile "Spare", il libro di Harry che fa tremare la casa reale britannica. Ecco le dichiarazioni più clamorose dell'autobiografia del Duca di Sussex

E' uscito l'attesissimo libro di Harry. Pubblicato a mezzanotte, "Spare-il Minore" è già primo nella classifica dei bestseller su Amazon UK ed è destinato a diventare uno dei libri più venduti dell'anno. L'autobiografia di Harry, scritta a quattro mani con il premio Pulitzer americano J.R.

Moehringer, ha già fatto molto arrabbiare papà Carlo e il fratello William per le numerose dichiarazioni scomode sulla famiglia reale britannica. Con il suo libro di memorie, il Duca di Sussex avrebbe - secondo i tabloid - “oltrepassato la linea rossa di Carlo”. In particolare per aver attaccato la regina consorte Camilla, accusata di aver imbeccato i giornali in cambio di un trattamento di favore necessario a migliorare "la propria immagine". Ecco le dichiarazioni più esplosive contenute nel libro denuncia arrivato fresco fresco sugli scaffali delle librerie.

Il consumo di droga

Harry confessa di aver sniffato cocaina diverse volte: “Non è stato molto divertente e non mi ha reso particolarmente felice, come sembrava rendere tutti intorno a me. Ma mi ha fatto sentire diverso, e quello era l'obiettivo principale". Nel libro, Harry ammette inoltre di aver fumato cannabis mentre studiava a Eton e di aver sperimentato funghi allucinogeni.

Nel libro di Harry anche la sua "prima volta"

Harry racconta di aver perso la verginità con una donna anziana amante dei cavalli, in un campo dietro un pub. "Mi ha trattato non diversamente da un giovane stallone", scrive Harry dell'esperienza bollandola come un "episodio senza gloria". Non è chiaro chi sia la donna in questione.

I litigi tra Meghan e Kate nel libro di Harry

Harry vuota il sacco sui numerosi litigi fra sua moglie Meghan e Kate Middleton, moglie del fratello William. Una volta la duchessa del Sussex avrebbe offeso la Middleton mentre questa era incinta, dicendole che aveva "il cervello di una bambina" (baby brain) per colpa degli ormoni.

Le uccisioni in Afghanistan

Harry rivela di aver ucciso 25 talebani durante le due missioni in Afghanistan cui prese parte durante i 10 dieci anni di carriera militare.

Il Duca dice di non sentirsi né orgoglioso né di vergognarsi della cosa, in quanto era semplicemente il suo lavoro di soldato. Non pensava ai 25 come "persone" ma piuttosto come "pezzi degli scacchi" che dovevano essere tolti di mezzo, "cattivi eliminati prima che potessero uccidere i buoni".

La scazzottata con William

Harry afferma che suo fratello "lo ha sbattuto a terra" durante una discussione su Meghan. Il Principe di Galles avrebbe etichettato la moglie di Harry come "scortese" e "difficile". William lo avrebbe "afferrato per il bavero, strappandomi la collana e… mi ha buttato a terra". Harry dichiara di essere rimasto per giorni con una ferita visibile sulla schiena. La discussione e il relativo corpo a corpo sarebbero avvenuti nel 2019 al Nottingham Cottage, nel parco di Kensington Palace, dove Harry e Meghan vivevano all'epoca.

Nel libro di Harry le accuse contro Camilla

In una sezione del libro, Harry racconta della relazione tra il re e la regina consorte e di come lui e William abbiano implorato il padre di non sposarla. Carlo non avrebbe dato alcuna risposta in merito. Harry accusa inoltre Camilla di aver fatto trapelare alcune informazioni riservate alla stampa e di aver voluto sposare Carlo per ottenere la corona.

L'orsacchiotto di Re Carlo

Re Carlo porterebbe sempre con sé un vecchio orsacchiotto. Dopo essere stato vittima di bullismo da bambino, sarebbe il suo modo per consolarsi. "Teddy andava ovunque con papà - rivela Harry - Era un oggetto pietoso, con braccia rotte e fili penzolanti, buchi rattoppati qua e là".

La morte della regina Elisabetta

Harry parla dei giorni precedenti la morte della nonna 96enne,

avvenuta nel castello scozzese di Balmoral l'8 settembre 2022

dopo 70 anni di regno. Harry scrive di essere stato informato direttamente da Carlo del fatto che Elisabetta fosse ormai in agonia. E di essere stato invitato a dirle addio. Ma ricorda come gli fu detto apertamente

di non portare con sé la consorte Meghan.