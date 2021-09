Elodie e Marracash, è già finito l’amore?

S ui profili delle celeb mancano post e storie di coppia da qualche mese e l'assenza di dichiarazioni pubbliche su Instagram ha fatto insospettire i fan. Dove sono finiti Elodie e Marracash?

La cantante e il rapper, quelle due anime complici che sembravano essersi trovate un po' per caso registrando il tormentone dell'estate 2019 "Margarita", sarebbero in crisi. Crisi profonda, dicono i soliti ben informati che hanno sottolineato l'assenza di Elodie e Marracash (nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo) sul red carpet di Venezia 78. Dai diretti interessati nessuna conferma. Ma neanche smentite. Anzi, anche il loro silenzio social sta diventando pesante tant'è che mancano ormai da qualche mese dichiarazioni, post, foto e storie delle due star della musica. In realtà la coppia non è mai stata fanatica di Instagram ma da qui a sparire del tutto è un'altra storia.

È la fine della Royal Couple (è così che si era autodefinita la coppia nell'ultimo messaggio postato dal rapper) della musica italiana? Oppure semplicemente la bella artista pugliese e Marracash sono stati troppo occupati nella vita "reale" per pensare a quella virtuale? Quel che è certo è che, nonostante fossero felicemente fidanzati i due hanno deciso fin da subito di non convivere, fatta eccezione per l'esperienza del lockdown, dopo la quale hanno ripreso possesso delle rispettive abitazioni: «Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi e anche lui», si era precipitata a dichiarare Elodie mettendo a tacere le voci di un allontanamento dei due.

Ma, mentre questa estate la cantante è stata avvistata in vacanza con l'amico comune Alessandro Mahmoud ed era impegnata sul set del film "Ti mangio il cuore" che la vede per la prima volta protagonista come attrice, del siciliano cresciuto a Milano nessuna traccia.

E ora sembra davvero curioso che l'inizio della loro love story coincida proprio con un brano che ne canta la fine… «Bevi un altro Margarita. Poi mi dici che è finita»...