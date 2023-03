Emily Ratajkowski congela gli ovuli: “Un figlio da single”

L a modella ai fan: "Pianificherò una nuova maternità da sola. Non sono sicura che troverò qualcuno con cui voglio crescere un bambino"

Si metta il cuore in pace chi già fantasticava di una liaison tra Emily Ratajkowski ed Harry Styles. La storia dietro il bacio appassionato per le strade di Tokyo, prontamente documentato dai paparazzi, pare infatti destinata ad esaurirsi nel tempo del flash di quello scatto.

"Nuova maternità? Sì, ma niente uomini..."

Un flirt passeggero tra la modella e la pop star, per stessa ammissione di lei. Durante una serie di domande e risposte con i fan, riportate dal Daily Mail, Ratajkowski ha lasciato intendere che non vede un futuro con l'ex One Direction. E ha aggiunto di voler congelare gli ovuli pianificando una nuova maternità da sola. Niente relazioni a lungo termine dunque per Emily, già madre di Sylvester Apollo, nato nel 2021 dal matrimonio con l'attore americano Sebastian Bear-McClard.

Crescere un bambino senza papà

La decisione di vivere una nuova maternità senza un uomo al suo fianco, ha particolarmente incuriosito i fan che le hanno chiesto se fosse davvero bello crescere un bambino senza un padre.

"Ci ho pensato molto - ha risposto Ratajkowski -. Molte mie amiche si sono fatte congelare gli ovuli solo per guadagnare un po' più di tempo, inseguire la carriera che desiderano, incontrare il potenziale partner dei sogni". E ha aggiunto: "Ho 31 anni e nella mia ultima visita dal ginecologo abbiamo parlato della possibilità di congelare i miei ovuli. Mai mi era passato per la testa prima, anche perché mia madre mi ha concepito naturalmente a 38 anni…".

Il cambio di rotta dopo l'addio al marito

Evidentemente qualcosa è cambiato in lei, soprattutto dopo il presunto tradimento del marito e il loro addio. "Sicuramente mi piacerebbe avere più figli, amo davvero essere una mamma. Ma non sono sicura che troverò qualcuno con cui voglio crescere un bambino" afferma la modella, che aggiunge: "Spiace dirlo, ma nelle relazioni sentimentali gli uomini sono attratti soprattutto dalla componente sessuale".

"Madri fantastiche da sole, niente paura"

"Penso che avere una mamma e un papà che crescono insieme un bambino sia davvero importante, ma conosco un bel po' di donne che ce l'hanno fatta da sole. Hanno fatto un lavoro incredibile, sono madri fantastiche e hanno dei meravigliosi figli. Personalmente non avrei paura di rimanere incinta e di partorire come una donna single", continua Emily Ratajkowski.

"Non significa - e conclude - che sia il modo migliore o l'unico per farlo. Ma ricorrere alla fecondazione in vitro prima dei quarant'anni per dare a Sly un fratello mi sembra la cosa giusta da fare per quanto mi riguarda".