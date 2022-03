Emma Valenti, l’attrice new entry di Don Matteo

E mma Valenti è l’attrice 24enne che nella fiction Don Matteo, stagione 13, interpreta Valentina, la figlia del Capitano Anceschi

Emma Valenti nella serie tv Don Matteo

Arriva la 13esima stagione della celebre fiction Rai Don Matteo. La nuova serie, che parte il 31 marzo su Rai 1 alle 21.20, riserva grandi sorprese. Sappiamo già che il protagonista, Terence Hill, nel corso della quinta puntata darà l’addio alla seguitissima serie a 21 anni di distanza dalla messa in onda della prima puntata.

E poi ci sono new entry e grandi ritorni. Compare per la prima volta tra i protagonisti l’attrice Emma Valenti. Emma Valenti ha 24 anni, è di Torino e nella fiction interpreta la parte di Valentina Anceschi, la figlia del Capitano dei Carabinieri Anceschi, che sarà di nuovo impersonato dall’attore Flavio Insinna.

Emma Valenti: le foto

Ipa 1 di 4 - Emma Valenti 2 di 4 - Emma Valenti con Nino Frassica, uno dei protagonisti della serie tv Don Matteo Ipa 3 di 4 - Emma Valenti Emanuele Marcinnò 4 di 4 - Emma Valenti

Intervista a Emma Valenti

A vederla non lo diresti mai: è tranquilla, sorridente, solare. In realtà, Emma Valenti confessa che la calma non è proprio uno dei suoi punti forti: «Stavamo girando a Spoleto, in piazza, ero agitatissima. A un certo punto si avvicina il microfonista: “Emma, calmati. Dal microfono si sente il battito del tuo cuore”» racconta con un sorriso travolgente a metà tra l’imbarazzato e il divertito.

1 E qual è allora un tuo pregio? «Sono altruista, generosa».

2 Cosa studi? «Sono al terzo anno del corso di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia, a Roma».

3 Fin da piccola avresti voluto fare l’attrice? «Mi sarebbe piaciuto fare anche la psicologa o l’interior designer, ma la recitazione è il mio grande amore».

4 Insieme alla danza... «Sì, ho cominciato a studiare danza classica quando avevo 3-4 anni. Mia mamma mi dice sempre che ho iniziato prima a ballare e poi a camminare. Il mio sogno? Fare un film dove posso anche danzare, come un musical».

5 Con quale regista ti piacerebbe lavorare? «Sparo alto: Paolo Sorrentino e Quentin Tarantino».

6 E con quale attrice? «Emma Stone, è il mio mito». 7 Serie tv preferita? «Friends mi mette di buonumore quando sono triste». 8 Mare o montagna? «Tutta la vita mare! Anche perché sciando mi sono rotta il legamento crociato». 9 Fai immersioni? «Sì, faccio sub. È una passione che mi hanno trasmesso i miei zii. Ho preso il brevetto alle Maldive e appena posso mi tuffo».

10 Città del cuore? «Torino, dove sono nata e dove torno appena posso, e Pescara, mia mamma è di lì».

11 Sei golosa? «Da piccola amavo il salato. Adesso vado matta per il gelato. Il mio gusto preferito è il biscotto della nonna, una crema con dentro pezzi di frolla».

12 In cucina come te la cavi? «Non benissimo. Sono pigra».

13 Il tuo piatto preferito? «Il brodo celeste, un primo abruzzese che mi fa sempre mamma».

14 Hai un portafortuna? «Un piccolo tatuaggio a forma di luna sul polso destro che mi sono fatta l’estate della maturità».

15 Sei fidanzata? «Sì, da quasi 5 anni con Pietro Beruatto (terzino sinistro del Pisa, ndr)».

16 Follie fatte per amore? «Vivere una relazione a distanza».

17 L’ultima cosa che ti sei comprata? «È da tantissimo che non faccio shopping».

18 Che cosa ti compreresti adesso? «Una borsa. Ho già troppe scarpe».