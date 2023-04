Eros Ramazzotti, l’amore con Dalila è social

E ros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sono una coppia: la love story fra il cantante e la modella diventa social

Dopo la gioia per il nipotino, anche gli affari di cuore di Eros Ramazzotti vanno a gonfie vele. È ormai ufficiale la love story fra il cantante e la modella Dalila Gelsomino. La stessa 34enne - 25 anni meno di lui - ha postato su Instagram un video in cui la coppia si scambia tenerezze.

Eros Ramazzotti

La scintilla fra Eros e Dalila

Eros avrebbe conosciuto Dalila lo scorso ottobre in Messico, dove la giovane si è trasferita dal 2016 per lavorare nel settore del turismo e immobiliare. Dopo i primi mesi di "clandestinità", la coppia era stata paparazzata a Milano mentre usciva dall’appartamento del cantante. Quindi è stato lo stesso Ramazzotti, il 7 marzo scorso, a pubblicare sulle Instagram Stories la prima foto insieme: un tenero bacio con dedica in occasione del compleanno della ragazza, "Auguri amore mio".

Dalila Gelsomino ha "ufficializzato" la storia d'amore con il cantante di "Un'emozione per sempre" attraverso un primo selfie di coppia condiviso sulle Stories di Instagram: uno scatto in bianco, uno accanto all’altra, lui con i capelli di lei sulle labbra a simulare dei baffi.

Per Dalila è... una storia importante

La modella ha quindi pubblicato un tenero post su Instagram il cui messaggio è "Storie di sbalzi climatici, fusi orari, aeroporti e amore". La 34enne, che sta seguendo Eros durante le tappe del suo tour mondiale "Battiti infiniti", sembra davvero coinvolta in una... storia importante.

Eros, un nonno felice

Da pochi giorni, Eros Ramazzotti è diventato il nonno. La figlia, Aurora Ramazzotti, ha dato alla luce il 30 marzo il piccolo Augusto Cesare. A poche ore dalla nascita del piccolo, Eros ha espresso tutta la sua gioia sui social: "La vita è meravigliosa nonostante tutto. - ha scritto - Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani".