In tv la storia di Totti, tra amore e pallone

Altro che Meghan e Harry o Kate e William... In Italia abbiamo Francesco Totti e Ilary Blasi, e la loro storia è diventata una serie tv, Speravo de morì prima, che debutta su Sky Atlantic e Now Tv il 19 marzo per la regia di Luca Ribuoli.

Tratta dal mémoire Un capitano, scritto dallo stesso Totti col giornalista Paolo Condò (Rizzoli), si concentra sugli ultimi 2 anni dell’epica carriera di un giocatore diventato il simbolo della Roma, a cui è rimasto fedele fino all’addio al calcio del 2017. E racconta la sua vicenda sportiva insieme a quella familiare.

A dare il volto a Totti c’è Pietro Castellitto, che stato capace di restituirne la voce in maniera impressionante, mentre Greta Scarano è una somigliantissima Ilary Blasi: la loro storia d’amore e pallone piacerà anche a chi di calcio non capisce nulla, così come era riuscito ad emozionare tutti il documentario Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli, ispirato allo stesso libro, e disponibile ancora su Sky on demand.

