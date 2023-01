Ghislaine Maxwell, intervista choc: cosa ha rivelato

G hislaine Maxwell, condannata a 20 anni per traffico sessuale di minori, parla delle celebre foto che ha messo nei guai il principe Andrea

La foto del principe Andrea con l'allora 17enne Virginia Giuffre è "un falso". Parola di Ghislaine Maxwell, imprenditrice britannica condannata a 20 anni di carcere per adescamento e traffico sessuale di minorenni per conto del defunto compagno, il finanziere statunitense Jeffrey Epstein.

È quanto trapela dagli estratti di un'intervista esclusiva rilasciata in un carcere della Florida dalla Maxwell all'emittente britannica TalkTV.

La foto che ha "inguaiato" il principe Andrea

Le affermazioni dell'ex socialitè britannica si riferiscono alla foto, ampiamente diffusa dai media di tutto il mondo, che ritrae il principe Andrea (fratello di Re Carlo III) con Virginia Giuffre mentre si tengono per la vita, sorridenti, con Ghislaine Maxwell sullo sfondo.

L'americana Virginia Giuffre ha accusato il principe di averla aggredita sessualmente in tre occasioni nel 2001, quando aveva 17 anni, a Londra, New York e nelle Isole Vergini americane. Ha inoltre affermato di averlo conosciuto tramite Epstein.

Il duca di York, amico della Maxwell e di Epstein, ha patteggiato con Giuffre nel febbraio 2022, pagando milioni di dollari. Ha evitato in questo modo il clamore di un processo civile a New York, estremamente imbarazzante per la Royal Family.

Andrea ha sempre negato le accuse e ha persino affermato di non aver mai incontrato Virginia Giuffre.

La foto è "un falso", ha affermato Ghislaine Maxwell nella clip dell'intervista. "Non credo nemmeno per un secondo che sia reale, anzi sono sicura che non lo sia", ha aggiunto. "Non c'è mai stato un originale e non c'è una fotografia. Ne ho visto solo una fotocopia", ha detto. In un'intervista rilasciata alla Bbc nel 2019, il principe Andrea aveva già messo in dubbio l'autenticità della foto che lo ritraeva con la ragazza.

Caso Epstein, via incarichi e gradi militari al principe Andrea

Travolto dal coinvolgimento nello scandalo del giro di giovani prede sessuali, messe a suo tempo a disposizione di amici dal faccendiere Jeffrey Epstein, il principe Andrea è privato di ogni incarico di rappresentanza a nome della Royal Family, compresa revoca del diritto a essere chiamato "Altezza Reale".

Il provvedimento riguarda la revoca dai ruoli assegnati storicamente ad Andrea in rappresentanza di casa Windsor come patrono di associazioni caritative o culturali. Ma soprattutto dai vari comandi militari d'onore, a iniziare da quello di colonnello del prestigioso reparto delle Grenadier Guards, ereditato dal defunto padre Filippo. Comandi ricoperti con orgoglio dal duca, anche nella veste di veterano delle forze armate decorato per la partecipazione in prima linea al conflitto delle Falkland/Malvinas nel 1982.

Chi è Ghislaine Maxwell

Nata in Francia nel 1961, Ghislaine Maxwell è figlia di Elisabeth Meynard, storica francese nota per le sue ricerche sull'Olocausto, e dell'editore britannico Robert Maxwell, proprietario del Daily Mirror.

Laureatasi a Oxford negli anni Ottanta, si trasferisce negli Stati Uniti, dove frequenta circoli dell'alta società. È stata invitata al matrimonio di Chelsea Clinton, figlia dell'ex presidente Bill, e più volte fotografata in compagnia di Donald e Melania Trump.

La svolta negli anni Novanta quando conosce l'imprenditore statunitense Jeffrey Epstein. Tra i due nasce un'intesa che non si interrompe nemmeno quando finisce la loro relazione sentimentale. La Maxwell continua a occuparsi di lui in qualità di segretaria "tuttofare". Nel 2019, quando apprende del suicidio di Epstein in carcere, la Maxwell fa perdere le sue tracce. Nel luglio 2020 viene rintracciata e arrestata.

La condanna a 20 anni di carcere

Nel giugno 2022 Ghislaine Maxwell è condannata a 20 anni, il massimo previsto dalle linee guida della giustizia americana. Una giuria di New York la ritiene colpevole di aver adescato e manipolato minorenni, tra il 1994 e il 2004, perché fossero sessualmente abusate dal finanziere Jeffry Epstein, suicidatosi in cella mentre attendeva un processo per la stessa vicenda.

Prima della lettura della sentenza nei suoi confronti nel caso Epstein, Ghislaine Maxwell afferma: "È il più grande rammarico della mia vita aver conosciuto Jeffrey Epstein", definendolo come un "uomo manipolativo, furbo e padrone di sé" che ha ingannato tutti nella sua orbita, dicendosi "dispiaciuta" per il dolore subìto dalle sue vittime.