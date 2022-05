E cco chi è il ricco imprenditore amico dei vip con la passione per la bella vita e per i social network. Con un docufilm appena uscito e qualche guaio all'orizzonte con la colf

Alzi la mano chi non ha mai "incontrato" (virtualmente, si intende) su Instagram o su Tik Tok Gianluca Vacchi? Gli scatti dell'affascinante imprenditore sono da anni - era il 2016 quando ha inventato il ballo dell'estate insieme all'ex fidanzata Giorgia Gabriele - accompagnati dall'inconfondibile hashtag #gvlifestyle e lo ritraggono, muscoloso e tatuato, a bordo di lussuosi yacht, locali alla moda, party in piscina, tra macchine e aerei privati e circondato da amici vip e modelle.

Il fatto è che Gianluca Vacchi non è un attore né un uomo di spettacolo. O, forse, è proprio entrambi ed è ciò che lo tiene sulla cresta dell'onda e sulla scena mediatica.

Ora anche con un docufilm che racconta la sua vita e la sua verità.

Gianluca Vacchi in Mucho Mas

Per qualcuno è un esempio da seguire. Altri invece non lo sopportano proprio. Però fra lodi e critiche Gianluca Vacchi è diventato un prezzemolino dei social, ha pubblicato la sua autobiografia dal titolo "Enjoy", il suo motto, e ora è è il protagonista principale del docufilm firmato Amazon Prime Video "Gianluca Vacchi: Mucho Mas" che regala un ritratto intimo in cui l'influencer DJ mette in scena luci e ombre della sua vita privata mostrando un lato di Vacchi che i suoi fan non hanno mai visto prima. Come il rapporto con la compagna, la modella Sharon Fonseca, e la nascita della piccola Blu Jerusalema.

Insomma l'altra faccia di Mr Enjoy.

Chi è davvero Gianluca Vacchi?

Erede dell’Ima, Macchine Automatiche S.p.A, la multinazionale leader mondiale nel packaging, fondata negli anni ‘60 dal padre e di cui possiede il 30% delle azioni ha un patrimonio a sei zeri e una spregiudicata passione per la bella vita. Classe 1967 e bolognese di nascita, Vacchi ha una laurea in Economia e Commercio e un’esperienza imprenditoriale di famiglia alle spalle. Anche se è nel Cda dell’azienda, in realtà colui che amministra la società è il cugino, Alberto Vacchi, che ha trasformato l’azienda in una multinazionale che macina eccellenze e ricavi (nel primo semestre del 2016 l’utile ha toccato i 41,7 milioni di euro): non a caso l’amministratore delegato di Ima è anche presidente di Unindustria Bologna ed è stato a un passo dal diventare presidente di Confindustria su suggerimento di Luca Cordero di Montezemolo.

Gianluca Vacchi insieme alla compagna Sharon Fonseca e alla figlia Blu Jerusalema alla presentazione del suo docufilm firmato Amazon Prime.

Gianluca Vacchi invece è "andato fuori a sfogare un po’ la mia vena creativa" ha detto in un'intervista. E infatti Mr. GV ha ampliato i campi di interesse acquistando partecipazioni in gruppi come Eurotech e comprando brand del settore moda, come Toy Watch, fino a creare appunto il suo marchio GV (magliette, 'gioielli' e persino emoji). E godersi la sua bella vita social!

Vacchi e i guai con la colf

Ma come sempre non è tutto oro quello che luccica e ora Gianluca Vacchi si ritrova a dover fare i conti con un'ex collaboratrice domestica, Laluna Maricris Bantugon, che ha avviato un contenzioso contro l’ex datore di lavoro lamentando turni di lavoro massacranti, l’assenza dei giorni di riposo o ferie e gli straordinari mai retribuiti. L’ex colf non sarebbe sola ma in compagnia di altri due ex dipendenti che chiedono un risarcimento da 70mila euro per le condizioni di lavoro, definite «degradanti», alle quali sarebbe stati sottoposti.

E mentre Vacchi non replica alle accuse, i suoi collaboratori pubblicano invece un video nel quale se la prendono con l'ex collega definendola «Invidiosa perché non ha più l'onore di lavorare con questo staff» e difendono il loro capo.