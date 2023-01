Giovanna Civitillo, vent’anni d’amore con Amadeus: “Così è nata la nostra storia”

E x ballerina, oggi famosa per essere la first lady di uno dei conduttori più amati del momento: Giovanna Civitillo racconta la sua storia d'amore con Amadeus

È una storia d'amore lunga 20 anni quella tra Amadeus e Giovanna Civitillo, culminata con il matrimonio e la nascita di un figlio (oggi 14enne). Lei è una spalla imprescindibile nella vita del celebre conduttore, affiancandolo nei momenti di gioia e in quelli più bui. A parlare del loro rapporto è proprio la moglie di Ama.

Giovanna Civitillo e l'amore per Amadeus

Da quando la conduzione del Festival di Sanremo è stata affidata ad Amadeus, lei è sempre stata al suo fianco. Chi non la ricorda in prima fila all'Ariston? In occasione della 73esima edizione della kermesse, i fan sono già in trepidante attesa di rivederla. Ma l'amore tra i due va avanti da 20 anni. A raccontarlo è proprio la Civitillo.

In un'intervista a "Verissimo", nel prestigioso salotto di Silvia Toffanin, la moglie di Amadeus si è lasciata andare a confidenze intime e personali e per lei è stato impossibile trattenere le lacrime. Non ha nascosto la sua commozione né l'amore per la sua famiglia. La "scossa" con Amadeus le ha cambiato la vita. Galeotto fu uno stacchetto. Dopo un gioco di sguardi, è scattata la scintilla.

L'incontro in televisione

«Non me lo aspettavo, ma è nato l'amore con la A maiuscola. Ero molto timorosa e rispettosa dei ruoli, ma con lui mi sono sciolta. Amadeus mi ha inviato un bigliettino per bere un caffè insieme. Lavoravo a "L'eredità", il programma Rai al tempo condotto proprio da Ama. Io ho accettato e, riaccompagnandomi a casa, ha provato a baciarmi. Al momento, mi sono tirata indietro, ma poi ci siamo rivisti ed è nata la nostra storia. Con lui ho conosciuto l'amore vero», racconta Giovanna Civitillo.

Da quel biglietto sono passati 20 anni, ma «ci amiamo come il primo giorno. Siamo fortunati, abbiamo incontrato l'altra metà della mela». L'amore tra i due si è «consolidato e rafforzato nel tempo. Anche quando siamo lontani, condividiamo tutto. Ci sono stati momenti bui nella carriera di Ama e ho ammirato ancora di più la sua forza, ricominciando da capo. Ci siamo dati all'ippica. Il contatto con la natura ti fa staccare e vivere un'altra dimensione. Questo ci ha ricaricato e unito ancora di più. In quel momento di magia è nato anche José».

L'amore per il figlio

Divisa tra carriera, amore e famiglia, Giovanna Civitillo non può dimenticare il rapporto speciale che la lega al figlio José. Lei è una mamma dolcissima, lui è l'amore della sua vita. «Quando è nato José le mie priorità si sono stravolte, lui è tutto per me. Esiste lui e solo lui. Io vivo per farlo stare bene. Sono innamorata di quel ragazzino». Sul marito, aggiunge: «Amadeus è il papà con la P maiuscola, è il mammo perfetto. In casa non sa fare niente, ma con i figli è perfetto. Io sono la mamma pesante e cattiva, sono quella dei compiti e delle regole. Amadeus, invece, li vizia».

Il rapporto con Alice

Alice è la prima figlia di Amadeus, nata dal suo primo matrimonio, ed è «un pezzo del mio cuore, è stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno. Sono cresciuta insieme a lei. Oggi siamo più di una mamma e una figlia, siamo complici, amiche e confidenti. Questo è bellissimo. Non è facile né scontato, ma noi ci siamo riuscite. Io ho incontrato un padre single e lei quando mi ha conosciuto ha chiesto al suo papà perché non si fidanzasse con me. Alice mi ha scelta».

Chi è Giovanna Civitillo

Donna carismatica e di talento, chi è Giovanna Civitillo? Classe 1977, è nata a Vico Equense e fin da bambina ha coltivato il suo amore per il ballo. Si è diplomata, non a caso, in danza classica, coronando il sogno di una vita. «Ho avuto un'infanzia felice, provengo una famiglia unita. Sono sempre stata una bambina determinata e molto altruista. Ho sempre cercato di sostenere i più deboli. Sono protettiva verso mamma e papà e con loro ho un bellissimo rapporto. A 8 anni ho iniziato con la danza classica, nella scuola che ha aperto sotto casa mia. Dopo il diploma, ho iniziato con provini e televisione. Il mio sogno era ballare e ci sono riuscita. Ho lavorato con tutti i miei miti. Ho tentato anche il concorso in banca, dopo i primi fallimenti. Ma non era fatto per me. Oggi sono molto soddisfatta di quello che ho costruito finora».

Proprio grazie al suo approdo sul piccolo schermo, partecipando come ballerina a "L'eredità", Giovanna Civitillo ha conosciuto Amadeus. I due sono uniti dal 2003 e l'11 luglio 2019 si sono sposati anche in chiesa, dieci anni dopo il rito civile.