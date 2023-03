Harry e Meghan invitati all’incoronazione di Carlo: parteciperanno?

S ono state settimane di fermento a Buckingham Palace: dopo le accuse inserite in "Spare", il chiacchieratissimo libro di Harry, si è a lungo vociferato sull'eventuale partecipazione dei duchi di Sussex all'incoronazione di Carlo III. Ora pare sia arrivata l'ufficialità

I rapporti tra Harry e Meghan e la corona britannica appaiono sempre più tesi, eppure pare che Carlo li voglia alla sua incoronazione. Gli occhi del mondo sono puntati sul prossimo 6 maggio: i duchi di Sussex torneranno a Londra?

Harry e Meghan invitati all'incoronazione

Con l'uscita di "Spare", il libro del principe Harry, sono tornati ad accendersi i riflettori attorno a Buckingham Palace. Nella sua discussa autobiografia non mancano le accuse indirizzate direttamente alla Royal Family. Harry si è lasciato andare a confidenze personali e ha rivolto parole dure al fratello William e alla cognata Kate, incrinando ulteriormente i rapporti già tesi con la corona britannica. Insomma, con l'arrivo di Meghan in famiglia e il successivo addio a Londra è risaputo che il legame tra Harry e la Royal Family si sia fortemente danneggiato.

Si è detto di tutto in merito a una possibile replica del re, eppure da palazzo per il momento tutto tace. Ora il nuovo monarca britannico sembra intenzionato a fare un passo in avanti, andando incontro ai duchi di Sussex. Carlo, infatti, vuole che anche Harry sia presente il prossimo 6 maggio in occasione della sua incoronazione.

Stando a quanto riportato dal Sunday Times, re Carlo ha invitato ufficialmente Harry e la moglie Meghan alla sua incoronazione. La coppia, che dal 2020 si è trasferita negli Usa, pare non abbia ancora annunciato se parteciperà alla cerimonia. Gli appassionati delle vicende royals sono già in trepidante attesa e i tabloid d'oltremanica intanto riportano innumerevoli indiscrezioni. Insomma, il gossip reale non è mai stato così attivo.

Come reso noto dal quotidiano britannico, un portavoce della coppia ha fatto sapere che il principe Harry «ha recentemente ricevuto una email dall'ufficio di Sua Maestà sull'incoronazione» del padre.

«Una decisione immediata sulla presenza del Duca e della Duchessa non sarà comunicata da parte nostra in questa fase», ha precisato il portavoce.