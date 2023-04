Harry e Meghan, nessuna crisi: di nuovo felici e sorridenti

I duchi di Sussex mettono a tacere le voci su una possibile crisi: tra loro sembra regnare il sereno e gli ultimi scatti lo confermerebbero

Nessuna crisi tra Harry e Meghan: si era detto che re Carlo si stesse già preparando ad affrontare un nuovo divorzio in famiglia. Per la stampa locale, a compromettere il rapporto tra i due coniugi sarebbero state le ultime dichiarazioni del principe Harry, che nel suo libro si è lasciato andare a rivelazioni sconcertanti e pesanti accuse. Al contrario, l'amore tra i duchi di Sussex sembra procedere a gonfie vele. A confermarlo sarebbero gli scatti che li ritraggono felici e innamorati a una partita di basket.

Harry e Meghan mettono a tacere le voci di una crisi

Si srotolano gli stendardi, le prove generali proseguono, la sicurezza per le strade della Capitale britannica è stata rafforzata: i dettagli dell'incoronazione di Carlo III sono già stati resi noti, ma a lungo a dominare la scena sono state le indiscrezioni sui duchi di Sussex. Dopo la conferma della presenza di Harry, sembrava tutto finito. Al contrario, ora si susseguono le chiacchiere sul posto a sedere che sarà assegnato al principe. Intanto, la pace con il resto della Royal Family sembra lontana. William avrebbe chiesto di non far accomodare il fratello minore accanto a lui durante la cerimonia e pare che la richiesta sia stata accolta. Davvero a Harry è stato assegnato un posto in decima fila? Camilla sarebbe ancora offesa per le parole con cui è stata descritta in "Spare"...

Insomma, la questione Harry continua a tenere banco e c'era da aspettarselo: l'arrivo di Meghan ha fatto vacillare la corona britannica, portando con sé malumori, accuse e non poche polemiche. Proprio per proteggere sua moglie, Harry ha detto addio alla famiglia reale e ha deciso di iniziare una nuova vita oltreoceano. Eppure, nelle ultime settimane, si era detto che tra i due coniugi non tutto stesse andando per il verso giusto.

Nonostante negli ultimi tempi abbiano ancora fatto palare di sé, tra accuse e rivelazioni, Harry e Meghan difficilmente apparivano insieme in pubblico. Per i tabloid britannici era già crisi matrimoniale, ma a smentire le voci ci hanno pensato i diretti interessati.

I duchi di Sussex, infatti, sono riapparsi insieme, innamorati e sorridenti, mentre sugli spalti assistevano alla partita di playoff Lakers-Grizzlies.

Le immagini dell'Nba

L'Nba sui suoi profili social ha condiviso un breve video che li immortala insieme in un momento di felicità e spensieratezza. Nel filmato sembra che Harry voglia baciare la moglie. Lei però lo ferma e gli mette una mano intorno al braccio, poi sorride scherzosamente a favore di telecamera. Tra Harry e Meghan sembra proprio regnare il sereno: sebbene i tabloid non facciano altro che vociferare sul loro conto e la tensione all'interno della Royal Family sembra alle stelle, i due appaiono più uniti che mai.

Così i duchi di Sussex si sono subito aggiudicati l'attenzione dei presenti e la scena è persino finita sul maxi-schermo dell'arena, davanti a 20mila spettatori. Tra loro, anche vip come Kris Jenner, Saint West, Kim Kardashian e Adam Sandler.