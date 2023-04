Harry Potter diventa una serie tv? I fan ci sperano…

D opo lo spin-off di Animali fantastici, potrebbe arrivare la serie tv dedicata a Harry Potter. La grande comunità di fan è divisa

Non solo i libri: i film di Harry Potter hanno ottenuto un successo mondiale, conquistando grandi e piccoli. I meriti sono diversi. C'è il folclore British che fa da sfondo alle storie di Joanne Rowling, un tempo ricercatrice per Amnesty, insegnante di lingua inglese in Portogallo, talento indiscusso ma non riconosciuto né valorizzato, depressa e povera (ora, invece, è una delle donne più ricche della Gran Bretagna). Ci sono temi come amicizia, amore, libertà, morte, fiducia, potere, intelligenza, astuzia e curiosità. E poi c'è quell'intrigo avvincente che ha conquistato i lettori e incollato numerosissimi fan davanti al grande schermo. I numeri lo confermano e dopo libri, film, spin-off, musei e locali dedicati, ma anche tour e videogiochi, potrebbe arrivare la serie tv incentrata proprio sulla storia di Harry Potter e dei suoi amici.

Harry Potter, in arrivo la serie tv?

I fan della scuola di magia più amata di sempre ci sperano, anche se non proprio tutti... L'opinione pubblica è già divisa, ma intanto le voci si fanno sempre più insistenti. Harry Potter e la scuola di magia di Hogwarts potrebbero diventare una serie tv. A 26 anni dal suo primo successo, la saga potrebbe tornare sul piccolo schermo. Non più gli 8 film in prima serata, bensì una serie tv di sette stagioni firmata HBO Max. La scrittrice J.K. Rowling avrebbe già siglato un accordo per diventare produttrice.

A renderlo noto è Bloomberg, secondo cui mancherebbero però dei dettagli economici da stabilire. Dalle prime indiscrezioni, pare sia già stato costituito un team di sceneggiatori impegnato ad adattare i libri della celebre scrittrice britannica. I protagonisti originali, si sa, sono ormai adulti, quindi sul piccolo schermo dovrebbero comparire volti nuovi. Il cast, tuttavia, è ancora top secret. Se la notizia venisse confermata, la produzione sarà di Warner Bros Television e le riprese potrebbero iniziare già nella primavera 2024.

I dubbi

L'amore per Harry Potter, dai libri ai film dedicati al mago più famoso del mondo, ha dato vita a una macchina produttiva incredibile. E così, dopo lo spin-off di Animali fantastici (giunto già al terzo film), HBO Max sarebbe pronta ad annunciare una serie televisiva dedicata al personaggio che ha reso celebre la Rowling, la quale potrebbe esserne la produttrice esecutiva.

Molti fan stanno già festeggiando, altri invece frenano l'entusiasmo. Infatti, c'è chi teme possa accadere lo stesso che era successo con Star Wars, quando la Disney ha deciso di dare nuova vita alla saga, incassando miliardi di dollari ma perdendo lo spirito originale che anni prima aveva conquistato numerosissimi fan. Gli otto film hanno incassato miliardi di dollari e il CEO della Warner Bros, David Zaslav, ha più volte lasciato intendere di non voler rinunciare a un'opportunità simile, che potrebbe portargli nelle tasche nuovi incassi da sogno...

I numeri del successo

Che Harry Potter piaccia a grandi e piccoli è ormai assodato. I numeri collezionati negli anni lo confermano. I libri venduti in tutto il mondo sono 500 milioni e sono stati tradotti addirittura in 80 lingue. Solo nel nostro Paese sono stati veduti 12.5 milioni di copie. Nel 1997, Salani editore è stata la prima casa editrice che con successo ha deciso di investire nella saga della Rowling. Gli 8 film hanno incassato oltre 7 miliardi di dollari, 160 milioni di euro solo in Italia. 166 Paesi hanno distribuito i film di Harry Potter, tradotti in 25 lingue.

La saga è amata ovunque, vantando una fanbase composta da ben 37 milioni di membri nel mondo. I numeri però non smettono di crescere, anche dopo 20 anni dal primo film. Esistono videogiochi, 4 parchi a tema, 2 tour dedicati a Londra e Hollywood e ora i fan attendo anche la serie tv. Non tutti però credono sia una scelta azzeccata. Forse solo il tempo darà le risposte ai molti dubbi del momento...