Hazel Moder a 16 anni conquista Cannes

A bito lungo e Mary Jane ai piedi la figlia di Julia Roberts è una ragazza semplice, dolce e riservata ma è riuscita con un solo red carpet a impossessarsi della scena

Hazel Moder, la figlia di Julia Roberts, ha fatto il suo gran debutto sul red carpet della Croisette. Al Festival del Cinema di Cannes la sedicenne ha accompagnato papà Danny (non le ha lasciato la mano un istante) direttore della fotografia della pellicola Flag Day di Sean Penn. Hazel, alta e bella come mamma Julia, e biondissima, è apparsa molto timida ed emozionata. E, naturalmente tutti hanno notato quanto, crescendo, somigli sempre più all'attrice di Pretty Woman. E non solo per il taglio degli occhi o il dolce sorriso quanto per lo stile.

In Costa Azzurra la teenager ha lasciato tutti a bocca aperta con un look davvero inaspettato per la giovane età. Easy ma raffinato, rilassato e sobrio allo stesso tempo, il suo outfit ricorda quelli indossati dalla Roberts all'inizio degli anni '90. Leggerezza e sobrietà, volumi ampi, make-up soft e gioielli essenziali: ecco l'idea di "classe" della famiglia Roberts-Moder. Con uno chemisier lungo in pizzo giallo chiaro dai ricami preziosi, una collana a filo in oro rosa e perle e scarpe Mary-Jane in vernice nera a tacco medio, la giovane Hazel sta già spopolando sul Web e conquistando molti fan.

Hazel Moder non è l'unica figlia d'arte che quest'anno ha fatto il suo ingresso nello star-system dal tappeto rosso di Cannes. Sempre in Flag Day recita da protagonista Dylan Penn, la strepitosa figlia di Sean Penn e Robin Wright, che ha conquistato il Festival con la sua bellezza. E poi Michael Cormac, figlio di Tim Roth, Honor Byrne, figlia di Tilda Swinton, Iris Law, figlia di Jude e Jack e Mercedes Kilmer, figli di Val Kilmer.

Il Premio Oscar e il marito, che il 4 luglio scorso hanno festeggiato 19 anni di matrimonio, sono sempre stati molto attenti a proteggere la privacy dei tre figli e Hazel ha fin da piccola condotto una vita piuttosto ordinaria tra scuola sport, animali e amici per essere la figlia di una star hollywoodiana. «L’importante per me è crescerli con dei valori, insegnare loro ad apprezzare le cose che abbiamo, con la consapevolezza di quanto siamo fortunati e privilegiati», aveva raccontato l'attrice in un'intervista a Variety.

Julia Roberts aveva conosciuto Daniel sul set del film The Mexican nel 2000 girato con Brad Pitt quando era ancora fidanzata con l'attore Benjamin Bratt (prima aveva avuto un matrimonio lampo con il cantante country Lyle Lovett). Ma per entrambi fu colpo di fulmine tanto che Julia lasciò Benjamin e nel 2002 sposò Moder.