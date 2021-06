Benvenuto HTML: i nomi più strani hi-tech dati ai bambini

È diventato subito virale sui social il post in cui è stata annunciata la nascita del figlio di un Web Designer delle Filippine. Ecco il motivo per cui il post ha fatto il giro del mondo

Hypertext Mark-up Language Rayo Pascual. HTML per gli amici. Un nome del genere non poteva che diventare il protagonista della Rete. Almeno fino a quando quello che oggi è un piccolo neonato non diventerà un ragazzino preso in giro da tutti per lo strano "nomignolo" scelto dai genitori. O meglio dal padre: un Web Designer filippino che ha (dice lui) sognato il momento di diventare padre per poter chiamare il figlio HTML. Un omaggio dovuto a una professione che gli ha permesso di vivere bene e di farsi strada nella vita. Insomma che c'è di strano? chiede il protagonista che al sito di notizie inquirer.net ha spiegato che in famiglia i nomi insoliti sono frequenti: il suo è Macaroni85. La sorella si chiama Spaghetti88 e i suoi due figli Cheese Pimiento e Parmigiano Reggiano.

E noi che abbiamo a lungo deriso l’attrice Gwyneth Paltrow e il cantante Chris Martin per aver chiamato la figlia Apple! O Beyonce e Jay Z che nel 2012 per la piccola hanno scelto Blue Ivy. O il nostro amato Francesco Totti che ha dato il nome Chanel a una delle sue figlie. E ancora Bluebell per la figlia dell'ex Ginger Spice, Fifi Trixibelle per quella di Bob Geldorf e Zola (non come il formaggio ma come lo scrittore anche se suona uguale) per la figlia di Eddie Murphy.

Comunque, per chi se lo fosse chiesto, il neopapà ha riferito che HTML è sano, gode di ottima salute e alla nascita pesava poco meno di tre chilogrammi; il bimbo, che ha già il suo futuro scritto, ha visto la luce presso il Bulacan Medical Mission Group Cooperative Hospital, a circa un’ora dalla capitale, Manila. La zia, Sincerely Yours Pascual, ha immediatamente condiviso una foto del neonato su Facebook e scritto: "Benvenuto al mondo HTML".

Il post, che è stato condiviso sui social e nel giro di qualche ora ha fatto il giro del mondo, ha scatenato ilarità e numerose battute degli utenti "Crescerà per hackerare il Pentagono" si legge in un commento mentre in altri vengono suggeriti divertenti nomi per i prossimi eredi come "Sistema di gestione basato sui risultati", "JavaScript" o "Fogli di stile a cascata, per gli amici CSS". Non potevano mancare le critiche e la preoccupazione che HTML, proprio per il suo nome, venga in futuro ridicolizzato dai bulli: "Nella scelta del nome i genitori dovrebbero essere ragionevoli e responsabili. Si tratta della vita e dell’identità del bambino, perché farlo soffrire? Non è un nome da umano", ha scritto un altro utente affermando "Se fossi quel bambino, da grande farei causa ai miei genitori".

Sicuramente potrebbe essere un'idea (visto il patrimonio) per il figlio di Elon Musk e della cantante Grimes che hanno chiamato X Æ A-12 Musk.

Ma il Ceo di Tesla non è certo l'unico ad aver scelto un nome "tecnologico" per il proprio figlio. L'Imperial College of Science and Technology ha stilato una classifica dei dieci nomi più strani dati ai bambini. Non ci crederete mai ma esistono un Hacker Lewis, un Hard Drive Blue Ramirez, un Mouse Clark, una Rose-Wireless-Router Thomas, una Message Lee, un Firewall Taylor, un Database Harris, un Processor Martinez, un Cable-Monitor Garcia e infine una "dolcissima" Keyboard Lilly Davis.