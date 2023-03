Il gossip impazza: Bebe Vio si sposa?

I ndiscrezione del settimanale "Chi": la fiorettista paralimpica Bebe Vio prossima alle nozze

Aria di matrimonio per Bebe Vio? L'indiscrezione bomba arriva dal settimanale "Chi" e si diffonde a pioggia sui social. La campionessa paralimpica - nota per la simpatia contagiosa, l'inesauribile energia ma anche l'estrema riservatezza - starebbe pensando al grande passo. Il fortunato? Sarebbe il 30enne Gianmarco Viscio, giocatore di calcio a 8 in compagnia del quale la 26enne era stata paparazzata qualche mese fa durante un aperitivo romano.

Quelle foto di Bebe e Gianmarco

Nel settembre 2022, sempre "Chi" aveva pubblicato alcune foto della coppia che a Roma si godeva un aperitivo intimo, con tanto di bacio. Pare che la relazione fra Bebe e Gianmarco sia diventata sempre più seria. Tanto che i due sportivi starebbero programmando un matrimonio da favola. Bebe e Gianmarco - si legge sul settimanale diretto da Massimo Borgnis - "hanno confidato ai più intimi amici il desiderio di convolare a nozze. Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno".

Per ora nessuna conferma ufficiale

Secondo le indiscrezioni raccolte da "Chi", la coppia avrebbe dunque confidato agli amici più cari il desiderio di convolare presto a nozze. La notizia, tuttavia, non ha avuto conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. La schermitrice, medaglia d'oro ai Giochi di Rio e di Tokyo, è da sempre molto attenta a difendere la propria sfera affettiva. Del resto, la fiorettista non ha mai confermato pubblicamente la sua relazione con Viscio né mai postato sui social eventuali dettagli sulla loro liaison.

Chi è la fiamma di Bebe Vio

Gianmarco Viscio, 30 anni, è un giocatore dilettante di calcio a 8. Fino al 2020 ha militato in una squadra di Serie B, il George Best Team. Ma dell'atleta, finora, si sa molto poco.

.