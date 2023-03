Iman di Giordania si è sposata: tutte le foto

U n intero Paese in festa ha celebrato il matrimonio di Iman di Giordania nel palazzo reale di Amman. La secondogenita di re Abd Allah II e della regina Rania ha sposato il fidanzato finanziere Jameel Alexander Thermiotis. Ecco come è andata

Un matrimonio coloratissimo e nel pieno rispetto della tradizione, con la sposa che indossava un abito candido ed essenziale, che più chic non si può. Iman di Giordania ha sposato il suo fidanzato venezuelano di origine greca, Jameel Alexander Thermiotis, alla presenza di tutta la sua famiglia e degli amici più cari all'interno del palazzo reale di Amman, in uno splendido locale in vetro decorato con fiori bianchi. Emozionatissima mamma Rania di Giordania, che per l'occasione ha indossato un abito dai colori neutri di Christian Dior. Il re Abd Allah II ha abbracciato a turno gli sposi augurando loro tutta la fortuna del mondo.

Iman di Giordania sposa senza fronzoli

Alla cerimonia ha partecipato virtualmente tutto il Paese mediorientale, che ha potuto seguire l'evento attraverso le immagini e i video condivisi dalla regina Rania sulla sua pagina Instagram. I festeggiamenti sono iniziati qualche giorno prima, quando il re e la regina di Giordania hanno dato una festa nel palazzo reale. Poi, finalmente, il giorno tanto atteso. Iman di Giordania si è presentata all'appuntamento più importante della sua vita con un abito semplicissimo disegnato per lei da Dior. Un vestito dal design essenziale e dalle linee morbide, che fasciavano la sua silhouette: la scollatura squadrata impreziosita dallo stesso pizzo che decorava le maniche, un lungo strascico e il velo finemente ricamato. I capelli raccolti morbidamente con ciuffi liberi sui lati e, a tener fermo il velo, una tiara di diamanti.

Ipa 1 di 13 - Il matrimonio di Iman di Giordania con il finanziere Jameel Alexander Thermiotis. Ipa 2 di 13 - Re Abd Allah II di Giordania con la regina Rania al matrimonio della figlia Iman. Ipa 3 di 13 - Re Abd Allah II di Giordania con la regina Rania al matrimonio della figlia Iman. Ipa 4 di 13 - Il principe ereditario Hussein di Giordania tra la sua fidanzata Rajwa Al-Saif e sua madre, la regina Rania. Ipa 5 di 13 - Iman di Giordania firma i documenti delle nozze davanti al padre, re Abd Allah II. Ipa 6 di 13 - Da sinistra: la principessa Salma, il principe Hashim, Rajwa Al-Saif, il principe ereditario Hussein e Rania di Giordania. Ipa 7 di 13 - Il matrimonio di Iman di Giordania con il finanziere Jameel Alexander Thermiotis. Ipa 8 di 13 - Un ritratto della famiglia reale giordana al matrimonio di Iman di Giordania. Ipa 9 di 13 - Il principe ereditario Hussein di Giordania tra la sua fidanzata Rajwa Al-Saif. Ipa 10 di 13 - Iman di Giordania abbraccia il padre, re Abd Allah II. Ipa 11 di 13 - Iman di Giordania abbraccia il padre, re Abd Allah II. Ipa 12 di 13 - Iman di Giordania abbraccia sua madre, la regina Rania. Ipa 13 di 13 - La regina Rania festeggia il matrimonio della figlia Iman di Giordania.

A fermare il velo una tiara dal valore inestimabile

Contrariamente ai rumors che circolavano da giorni, Iman di Giordania non ha indossato la famosa tiara che sua madre portava nel 2001 durante una visita a Buckingham Palace. A donargliela era stata la stessa regina Rania, una decina di giorni prima delle nozze. Poi, la sovrana aveva condiviso su Instagram un video formato da un collage di foto, dove la futura sposa appariva con il diadema tra i capelli. Certo, era sembrato un po' strano che la sovrana rivelasse in anticipo i dettagli dell'abito di sua figlia. Infatti, non è stato così: Iman ha indossato una tiara, ma completamente diversa e più preziosa. Un gioiello tempestato di diamanti dal valore inestimabile.

Iman di Giordania arriva all'altare con il fratello

Bellissima e raggiante, Iman di Giordania ha mostrato ancora una volta il suo carattere schivo e riservato. Pare che, per le sue nozze, la corte hashemita fosse disposta a non badare a spese. La secondogenita di re Abd Allah II ha, però, preferito una cerimonia semplice, come lo è sempre stata lei. Ad accompagnarla all'altare non è stato suo padre, il re. Invece, ci ha pensato suo fratello Hussein, il primogenito dei sovrani di Giordania, nonché l'erede al trono. Era stato proprio lui ad annunciare, nel luglio dello scorso anno, il fidanzamento di sua sorella con Jameel Alexander Thermiotis, un uomo d'affari che ricopre la carica di socio amministratore di uno studio finanziario a New York. Dopo le nozze, il futuro re Hussein di Giordania ha pubblicato sui social network alcune foto della cerimonia, scrivendo: «Grato per tutti i preziosi ricordi che condividiamo e felicissimo di vedervi celebrare il vostro matrimonio oggi... Vi auguro, cari Iman e Jameel, una vita di benedizioni e felicità insieme».

A giugno il matrimonio dell'erede al trono Hussein

Anche mamma Rania ha condiviso, come dicevamo sopra, alcune tra le immagini più significative del matrimonio. «Iman, prego che questo prossimo capitolo della tua vita ti porti tanta gioia, amore e risate come ci hai portato nel corso degli anni. Congratulazioni agli sposi», ha scritto. Non è ancora chiaro se Iman di Giordania si trasferirà a New York con il marito. Molto probabilmente sì, anche se di certo tornerà in patria per gli eventi più importanti. Il primo è previsto per l'1 giugno del 2023, quando suo fratello Hussein sposerà la fidanzata, e futura regina, Rajwa Al-Saif, laureata alla Syracuse University di New York e specializzatasi al Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles. Anche lei era presente al matrimonio di Iman di Giordania, avvolta in un abito giallo super glamour. La sorella più piccola di Iman, la principessa Salma, indossava invece un abito fucsia con una cintura di strass chiesta in prestito alla madre.