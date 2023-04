Incoronazione Carlo, Harry e Meghan nella foto ufficiale

G esto distensivo di re Carlo III in vista dell'incoronazione solenne del prossimo 6 maggio. Nel ritratto di famiglia anche i duchi di Sussex

A poco più di due settimane dall'incoronazione formale del 6 maggio, re Carlo III tende la mano al figlio Harry attraverso un nuovo gesto distensivo.

Anche i duchi di Sussex nel ritratto di famiglia

Nonostante le tensioni seguite allo strappo del secondogenito dalla Royal Family, al trasferimento in America e alle rivelazioni imbarazzanti per casa Windsor, il sovrano ha infatti voluto inserire un ritratto di famiglia comprendente anche i duchi di Sussex tra i souvenir ufficiali messi in catalogo da Buckingham Palace.

Il ritratto è diffuso a poche ore dall'uscita sui media dell'indiscrezione su una telefonata apparentemente pacificatrice avuta da Carlo con Harry. Il tutto a suggello della conferma della presenza di quest'ultimo alla cerimonia, seppure senza Meghan e senza indicazione alcuna di una ricucitura allargata al fratello maggiore ed erede al trono William.

King Charles includes a photo with Harry and Meghan in the official Coronation souvenir programme https://t.co/SzLD1rxZDx pic.twitter.com/8zu0N9BpWh — Daily Mail Online (@MailOnline) April 18, 2023

La foto d'archivio del 2018

L'immagine prescelta è una foto d'archivio del fotografo di corte Chris Jackson nel giardino di Clarence House. Fu scattata in occasione della festa per il 70esimo compleanno dell'allora principe Carlo nel 2018: vale a dire prima della Megxit, oltre che della nascita di Archie e Lilibet. Un'immagine sorridente di famiglia con Carlo e Camilla in primo piano seduti su una panchina; William, Kate, Harry e Meghan allineati in piedi alle loro spalle; e i tre figli dell'attuale erede al trono sistemati rispettivamente sulle ginocchia del nonno (George), stretta a Camilla (Charlotte) e in braccio a Kate (l'allora neonato Louis).

Media: "Telefonata distensiva tra re Carlo e Harry"

Ci sarebbe stata anche una telefonata distensiva tra Carlo e il figlio Harry per cercare di "chiarire le cose" prima dell'incoronazione del sovrano e di Camilla. Lo rivela il "Sun" citando fonti vicine ai reali, secondo cui la conversazione con il principe punta a "facilitare il percorso verso il riavvicinamento" fra padre e figlio dopo le polemiche. Nel corso della "telefonata a cuore aperto" sarebbero emerse "volontà e voglia di riparare da entrambe le parti".

Rotto dunque il lungo silenzio tra padre e figlio seguito al periodo di forte esposizione mediatica di Harry che aveva rivelato molti dettagli sulla rottura coi Windsor, lanciando attacchi rivolti soprattutto al fratello William e qualche frecciatina contro la regina Camilla. Carlo invece era stato risparmiato dagli affondi più duri del duca di Sussex e da più parti si era ipotizzato un riavvicinamento proprio in vista dell'incoronazione.

Niente pace tra Harry e William

Il sovrano, sempre secondo le fonti del tabloid, sarebbe molto felice per la scelta del figlio di prendere parte all'evento solenne. Mentre il principe vuole esserci per mostrare "sostegno a suo padre".

Non c'è invece alcun segnale di riavvicinamento con fratello William. Anzi, non sarebbe previsto un incontro tra i due durante il viaggio nel Regno Unito di Harry in occasione dell'incoronazione.

Incoronazione Carlo, non ci sarà Sarah Ferguson

Dell'evento ormai si conoscono quasi tutti i dettagli, in particolare sulla lista dei duemila invitati tra dignitari, teste coronate, vip e rappresentanti di associazione benefiche patrocinate dai reali.

Fra le esclusioni attese c'è quella di Sarah Ferguson, l'ex moglie del principe Andrea. Quest'ultimo è stato invitato all'incoronazione del fratello, nonostante sia caduto in disgrazia e sia stato tagliato fuori da ogni ruolo di rappresentanza nella famiglia reale. Ciò in seguito al coinvolgimento nello scandalo sessuale legato al nome del defunto faccendiere e sfruttatore di ragazze minorenni americano Jeffrey Epstein.