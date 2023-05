Incoronazione Carlo III, dove seguire l’evento in tv

C ome le tv italiane si preparano a seguire la cerimonia del 6 maggio. Ecco tutte le informazioni su diretta, speciali e documentari dedicati all'evento

Mentre a Londra fervono gli ultimi preparativi, le televisioni di tutto il mondo si preparano per seguire in diretta l'incoronazione di re Carlo III.

A distanza di otto mesi dalla morte della regina Elisabetta, il figlio primogenito della sovrana e del principe Filippo riceve la solenne investitura come 62esimo monarca celebrato con tutti gli onori di un protocollo che si prepara da anni con il nome in codice "Operazione globo d'oro" (così chiamata per il prezioso simbolo religioso che la regina tenne in mano alla sua incoronazione del 1953).

Molti dettagli sono stati rivelati, altri rimangono riservatissimi. William e Kate in prima fila, la regina consorte Camilla Parker Bowles al suo fianco. Occhi puntati su dove siederà Harry, il principe ribelle che non sarà accompagnato dalla moglie Meghan rimasta negli Stati Uniti con i figli.

Nel Regno Unito la cerimonia-evento che scrive una pagina importante della storia della famiglia reale sarà seguita in diretta sulla Bbc il 6 maggio dalle 12 (ora italiana, le 11 a Londra) dall'Abbazia di Westminster.

La cerimonia-evento sui canali Rai

Rai1 seguirà in diretta la Coronation Ceremony con uno Speciale Tg1 in diretta dalle 11.45 alle 15.30. La diretta avrà come unico stacco l'edizione del Tg1 delle 13.30.

Su Rai2 uno speciale con commenti e approfondimenti è previsto in prima serata. Nell'arco di tutta la giornata finestre su Rainews 24 dall'inizio della cerimonia. Lo stesso nei programmi di intrattenimento dei day time Rai.

Intanto il 3 maggio in prime time su Rai1 Alberto Angela propone lo speciale Ulisse - Il piacere della scoperta "La Corona dei Windsor".

Incoronazione Carlo, su Canale 5 lo speciale "Verissimo"

Su Canale 5 la diretta sarà affidata allo speciale Verissimo, in collaborazione con Tg5. "L'incoronazione di Carlo III", condotto da Silvia Toffanin, andrà in onda a partire dalle 11 circa.

Gli appuntamenti speciali di Sky per l'incoronazione di re Carlo

Sky seguirà la giornata con diversi appuntamenti, a partire dalla diretta curata da Sky TG24 con uno speciale in onda dalle 11 alle 14.30. Conduce Liliana Faccioli Pintozzi da Londra con alcuni ospiti, tra cui Enrica Roddolo (giornalista del Corriere della Sera, scrittrice ed esperta di casa Windsor).

Collegamenti con Tiziana Prezzo dall'Abbazia di Westminster, Nicola Veschi in mezzo alla gente sul Mall e Lavinia Spingardi dall'ambasciata britannica a Roma. All'interno dello speciale ci sarà un'intervista a Valentine Low, Royal Correspondent del "Times". Poi ancora, tra gli altri appuntamenti speciali, sabato 6 maggio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, ci sarà "Principe Carlo - Il nuovo Re".

Real Time per gli appassionati di casa Windsor

Su Real Time, canale 31 di Discovery, andranno in onda sia la diretta integrale della cerimonia sia speciali di preparazione all'evento dedicati alla dinastia inglese.

Dalle 8.30 sarà possibile seguire la cerimonia live sul canale 31 con il commento di Francesco Vicario, caposervizio di "Gente", e Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica, entrambi esperti di Casa Windsor; ospiti al commento anche Federica Brunini, scrittrice e giornalista, e lo scrittore Luca Bianchini.

Per gli appassionati di casa Windsor, il primo speciale andrà in onda mercoledì 3 maggio alle 21.20 e si intitolerà "Harry e Meghan: una ferita aperta". Dal titolo, il contenuto: la scissione dalla famiglia reale di Harry e Meghan, che continuano ad essere la loro spina nel fianco, raccontata nel dettaglio attraverso la versione dei fatti dei duchi di Sussex e materiale inedito, come interviste e dichiarazioni capaci di accendere l'interesse della stampa e dell'opinione pubblica. Anni di tensioni e incomprensioni, con nuove testimonianze e rivelazioni, in quella che è una spaccatura netta che fatica a sanarsi nonostante qualche tentativo di riconciliazione.