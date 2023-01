Jamie Lee Curtis ha inventato Instagram? Il caso

I n più di un'occasione l'attrice americana Jamie Lee Curtis ha affermato di aver inventato Instagram. Cosa c'è di vero nelle sue affermazioni?

L'ha fatto ancora… Jamie Lee Curtis, 64enne attrice americana Leone d'oro alla carriera, ha nuovamente affermato di aver inventato Instagram.

La "regina dell'urlo" (appellativo affibbiatole dopo la parte nel film cult di John Carpenter, "Halloween - La notte delle streghe") ne ha fatto parola durante una recente apparizione al "Jimmy Kimmel Live". E per quanto strano o incredibile possa sembrare, pare che le sue affermazioni nascondano un fondo di verità.

Quel blog del 2010...

Per capirne di più avvaliamoci della ricerca del sito Buzzfeed, che ha effettivamente scoperto l'esistenza di un blog chiamato iPhoneys, nato nel 2010 e ideato da Jamie Lee Curtis.

L'attrice ha più volte affermato che dopo aver acquistato il suo primo iPhone ha iniziato a scattare moltissime foto. Pensando che altre persone avrebbero fatto altrettanto, ha ideato un sito nel quale pubblicare e condividere immagini tra utenti.

iPhoneys è tuttora visibile, ciascuno può quindi verificare come il suo lancio preceda quello di Instagram, anche se di pochi mesi.

Secondo Jamie Lee Curtis, gli utenti avrebbero smesso di popolare iPhoneys una volta lanciato Instagram. O meglio, dopo l'acquisto di Instagram da parte di Facebook, che avrebbe fatto da catalizzatore per convincere gli amici di Jamie Lee a lasciare il suo Blogspot e a migrare sul popolare social network.

Quanto c'è di vero?

Nonostante le sue affermazioni non reggerebbero in tribunale (non che Jamie Lee Curtis abbia mai affermato di voler intraprendere questa strada…) non c'è dubbio che l'attrice di "Un pesce di nome Wanda" abbia avuto un'idea illuminante, e l'abbia concepita poco prima dei creatori di Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger.

D'altra parte non sarebbe nemmeno la prima volta che due persone diverse si siano trovate a condividere la stessa intuizione a pochissima distanza di tempo. E' il caso di Leibniz e Newton nel XVII secolo ad esempio, con il calcolo infinitesimale. E nemmeno la prima volta che una celebrità avrebbe avuto un ruolo chiave nella storia dell'innovazione scientifica. Pensate alla diva cinematografica Hedy Lamarr, che inventò la tecnologia alla base del wireless.

Di conseguenza, non sarebbe una coincidenza così folle se e anche Jamie Lee Curtis avesse avuto la stessa geniale folgorazione poco tempo prima di Systrom e Krieger. Ovviamente a patto che solo di coincidenza si tratti…