Jason Momoa e Lisa Bonet si sono lasciati dopo 16 anni

I due attori hanno annunciato la separazione sui social. Erano la coppia più romantica di Hollywood, con una storia d'amore da favola. Lui tra gli uomini più belli del mondo. Jason Momoa e Lisa Bonet hanno due figli, nati nel 2007 e nel 2008, e si sono sposati nel 2017. Ora si sono detti addio, dopo 16 anni di vita insieme

Da una coppia come la loro non ci si poteva aspettare altro che, se proprio doveva finire, finisse nello stesso modo in cui è iniziata: facendoci emozionare. È con un dolcissimo post su Instagram che Jason Momoa e Lisa Bonet, 16 anni insieme, quattro di matrimonio, due figli, rapporti idilliaci con gli ex, annunciano di essersi lasciati.

Insomma, chi di noi - se proprio succede - non vorrebbe lasciarsi così? «Abbiamo avvertito tutti le strette e i cambiamenti di quest'epoca di trasformazione... è in corso una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione... sente e cresce per i cambiamenti sismici che avvengono. E dunque - condividiamo le novità della nostra Famiglia - che il nostro matrimonio è finito. Lo condividiamo non perché sia degno di nota ma in modo che - mentre andiamo avanti con le nostre vite - possiamo farlo con dignità e onestà. L'amore tra di noi continua, si evolve in modi che vuole che conosciamo e viviamo. Ci liberiamo reciprocamente per diventare quello che stiamo imparando a essere... La nostra incrollabile devozione (va) a questa sacra vita e ai nostri Figli. Insegnando ai nostri Figli quel che è possibile. Vivendo la Preghiera possa l'amore prevalere».

Coppia innamorata e genitori complici

Bellissimi (lui 42 anni, lei 54), sempre innamorati (lui si prese la sua prima cotta per lei quando aveva otto anni vedendola in tv ne I Robinson e disse a sua mamma che da grande l'avrebbe sposata), genitori complici e presenti: il profilo Instagram di Jason da 16 milioni e 600mila followers si chiama Prideofgypsies, e i suoi gypsies sono proprio i figli, che lui definisce «i miei selvaggi sensibili, un orgoglio inestimabile». E si firma Aqua-papà (la versione sexy e hollywoodiana di Barbapapà, che invidia).

Jason l'abbiamo consacrato definitivamente uomo più sexy del mondo proprio nel film Aquaman, ma già quella chioma leonina, il suo metro e 94 e il fisico cesellato dagli allenamenti ci erano esplosi negli occhi guardando Conan il barbaro e Il Trono di spade: un trionfo di forza bruta e bellezza muscolare, tra intrecci di duelli, cospirazioni e tensioni erotico-amorose. E pensare che poi Jason, smessi i panni del barbaro brutale, è un compagno e un padre affettuoso, che ama la vita ritirata e nella natura, le cose semplici.

La loro è davvero una storia d'amore romantica

La storia d’amore tra Jason e Lisa è tra le più romantiche di Hollywood. Mentre recitava a 26 anni, si incontrarono in un jazz club, lei era già stata moglie di Lenny Kravitz, da cui ha avuto una figlia. Dopo due anni sono nati Lola Iolani Momoa, nel 2007, identica alla mamma, e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa, nel 2008 - più somigliante al papà - lupo nel nome (che è una specie di scioglilingua) e nei capelli selvaggi. Si sono sposati nel 2017 con tutta la famiglia allargata intorno, da Zoe, la figlia di Lenny Kravitz, a Lenny stesso, che - si leggeva in un post di Jason - aveva regalato al neopatrigno della figlia un anello a forma di teschio. Per condividere insomma il lato più dark. Zoe invece si sarebbe poi fatta lo stesso tatuaggio di Jason, marchiati a vita da un amore reciproco. Insomma, complicità, condivisione, armonia, tenerezza, gioco. E poi vacanze in famiglia, con Lisa e i bambini che lo raggiungono sui set perché a lui mancano i suoi gypsies, lui che si fa fotografare sui red carpet abbracciando (anzi avvolgendo) teneramente i figli, tutti e quattro attivisti ambientalisti per difendere le Hawaii dagli speculatori edili.

Tutto insomma faceva immaginare che fosse un amore (se non eterno) almeno duraturo. Invece neanche loro ce l’hanno fatta. Ci consola forse un po' pensare, come leggiamo nel post su Instagram , che sia per colpa dei cambiamenti di quest’epoca di trasformazione. Maledetta pandemia.