Jennifer Aniston, la reunion e quelle voci sulla gravidanza che l’hanno ferita

È in un'intervista-verità che la fidanzatina d'America si toglie qualche sassolino dalla scarpa e dice la sua su quanto sia stato difficile non crollare in alcuni momenti

«Per la cronaca, non sono incinta. Quello che sono è stufa. Siamo complete con o senza un compagno, con o senza un figlio. Possiamo decidere da sole cosa è bello quando si tratta dei nostri corpi. Quella decisione è nostra e solo nostra. Ma non sono alla ricerca della maternità perché in qualche modo mi sento incompleta. Non abbiamo bisogno di essere sposate o madri per essere complete. Otteniamo da sole il nostro "vissero felici e contenti"».

Queste affermazioni sono di Jennifer Aniston che, parlando al The Hollywood Reporter della sua vita privata, e soprattutto delle tante supposizioni che circolavano sulle (svariate) presunte gravidanze, ha spiegato come questi pettegolezzi siano stati molto dolorosi per lei.

La star del Morning Show ha sottolineato come oggi si senta una donna completa, realizzata e pienamente consapevole di ciò che la vita le ha dato. Non ha più bisogno del consenso altrui, né ha voglia di sottostare alle logiche contorte di Hollywood e dintorni o al chiacchiericcio costante cui i media e i social ci hanno abituato. «Quello che i tabloid e i media hanno fatto alla vita privata delle persone famose lo stanno facendo ora i social media a tutte le persone normali. Non so perché ci sia una vena così crudele nella società».

A 52 anni la Rachel Green di Friends riesce a vedere le cose con più lucidità e a prendere le critiche con la dovuta distanza tanto da togliersi finalmente qualche sassolino dalle scarpe: «La gente sicuramente proietta su di te le sue aspettative. Io me la prendevo parecchio quando sostenevano che avessi preferito la carriera ai figli… ma voi non sapete nulla di me, del mio stato di salute, se posso avere figli o meno».

Senza contare le chiacchiere che giravano intorno ai suoi ex mariti Brad Pitt e Justin Theroux: trattamenti che avrebbero potuto gettarla nello sconforto totale (e qualche volta è successo), ma che l'hanno resa ancora più forte cimentando anche il legame con loro che ora considera grandi amici.

È stato il ritorno sul set di una delle sit-com più amate di sempre che ha riaperto queste vecchie ferite: «Il viaggio indietro nel tempo è stato molto difficile. Non avevo pensato che mi sarei trovata esattamente nel tempo e nel luogo che aveva visto protagonista il momento più bello ma anche il più duro della mia vita. Allora pensavo che tutto fosse davanti a me e che la vita sarebbe stata semplicemente meravigliosa. Poi invece ho attraversato il momento più doloroso».

«Ma se non mi fossero capitate quelle cose, non sarei la donna che sono oggi», precisa con orgoglio l'attrice che a gennaio ha vinto lo Screen Actors Guild Award per la migliore attrice in una serie drammatica.