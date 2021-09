Jennifer Lawrence: in arrivo il primo figlio con il marito Cooke Maroney

L 'attrice 31enne e il marito gallerista sono in attesa del loro primogenito. La notizia è stata data in esclusiva dalla rivista People e poi confermata da un portavoce ufficiale della star. Gli amici dicono: «Sono al settimo cielo»

Jennifer Lawrence è incinta: l’attrice 31enne e il marito Cooke Maroney aspettano un bambino che arriverà ad allietare la coppia per la fine dell'anno. La notizia, rimbalzata da un social all'altro dopo alcune immagini pubblicate su Twitter del Premio Oscar con il pancione, è stata data confermata ufficialmente sia dal magazine People, sia dal portavoce della star. Per entrambi, sposati dall'ottobre del 2019 dopo solo un anno di frequentazione - la cerimonia è avvenuta in un castello di Newport, nello Stato di Rhode Island, circondati da oltre 300 ospiti tra celebrity e amici storici per tre giorni di festa - si tratta del primo figlio.

E pensare che fino a poco più di due anni fa, la giovane attrice originaria del Kentucky non ne voleva proprio sapere di sposarsi: «Il matrimonio non era certo nei miei programmi di vita», ha raccontato Jennifer Lawrence durante un podcast. Ma poi è arrivato Cooke che gli ha fatto cambiare idea. «Appena l’ho incontrato ho pensato che volevo legarlo legalmente a me per sempre. E fortunatamente esistono scartoffie per una cosa del genere», aveva scherzato l'attrice di Hunger Games con la sua tipica ironia. «È il miglior essere umano che abbia mai incontrato. So che suona sciocco ma la prima volta che l'ho visto ho pensato "è lui, è proprio lui quello giusto", lo sentivo».

Un vero e proprio colpo di fulmine per il gallerista e collezionista di New York che ha regalato la serenità affettiva alla Lawrence dopo un "passato", seppur breve data la giovane età, turbolento, che l'ha vista sentimentalmente legata al collega Nicholas Hoult, al musicista Chris Martin, al regista Darren Aronofsky, oltre a qualche flirt (quello più chiacchierato è stato con l'affascinante Bradley Cooper, ricordate?).

Jennifer Lawrence è sempre stata gelosissima della sua privacy, della vita privata e molto riservata su tutte le sue relazioni. Ovviamente, non fa eccezione quella col marito Maroney. Sembra che i due non abbiano nemmeno fatto un red carpet mano nella mano. Vi sfidiamo a trovare foto insieme!

Periodo d'oro quindi per la bella Lawrence. E tempismo perfetto: la notizia della gravidanza arriva in contemporanea con l'uscita del trailer del film Dont’ Look Up, di cui Jennifer è protagonista insieme a Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett, Meryl Streep e Leonardo di Caprio con cui interpreta un astronomo insieme al quale scopre che un asteroide è in rotta di collisione con la Terra.