Jennifer Lopez e Ben Affleck: un bacio ad effetto (nostalgia)

I l loro è stato già definito "il bacio dell'estate 2021". Ora è ufficiale: i Bennifer sono tornati. A ufficializzarlo è Jennifer Lopez in occasione del suo compleanno con la prima foto di coppia

Del fatto che Jennifer Lopez e Ben Affleck avessero ripreso a frequentarsi se ne parlava già da inizio maggio, poco dopo la rottura tra la cantante e Alex Rodriguez (pronti a convolare a nozze dopo cinque anni insieme). E a confermarlo erano arrivate anche alcune foto rubate dai paparazzi tra cui quella di un bacio. Ma fino allo scorso weekend non era arrivata nessuna conferma da parte dai diretti interessati. E neppure alcuna smentita. Così tutti restavano in trepidante attesa dell'ufficialità. Anche perché in una recente intervista JLo aveva raccontato di trovarsi «Nel momento migliore della mia vita». Anche se è pur vero che questa frase l'abbiamo sentita spesso da Jenny: in pratica ad ogni fidanzamento o matrimonio (e ce ne sono stati parecchi nei suoi primi 52 anni).

Ciò che conta, però, è che ora non ci sono più dubbi: i Bennifer, dopo 18 anni, sono tornati. E lo hanno annunciato al mondo da un lussuosissimo yacht al largo della Costa Azzurra, a Saint-Tropez durante i festeggiamenti per il 52esimo compleanno della cantante. Dopo aver immortalato "Jenny" in una serie di scatti super sexy in bikini, la fotografa Ana Carballosa ha infatti concluso l'album con una foto che ritrae i due innamorati insieme abbracciati mentre si baciano.

Instagram 1 di 3 Instagram 2 di 3 Instagram 3 di 3

Un momento di pura nostalgia di cui avevamo disperatamente bisogno per illuderci che a 50 anni, più che a 30, ci si può sentire meglio, più felici, più belli e ricchi e certamente più innamorati. In realtà Jenny from the block non aveva mai fatto mistero del suo legame con "Batman": «In un momento diverso delle nostre vite le cose sarebbero andate diversamente. È stata la prima volta che mi si è spezzato il cuore», ha sempre raccontato l'attrice.

Getty Images 1 di 10 Getty Images 2 di 10 Getty Images 3 di 10 Getty Images 4 di 10 Getty Images 5 di 10 Getty Images 6 di 10 Getty Images 7 di 10 Getty Images 8 di 10 Getty Images 9 di 10 Getty Images 10 di 10

Dalla loro reunion, i Bennifer, sono la coppia più paparazzata in assoluto: sono stati avvistati agli Universal Studios di Hollywood all'inizio di luglio, insieme ai figli Max, Emme e Samuel, il figlio di 9 anni di Affleck e Jennifer Garner. La "famiglia allargata" è stata poi immortalata nei festeggiamenti del 4 luglio negli Hamptons, tra gite in barca e barbecue. Gli ultimi scatti riguardano invece la ricerca di una "casa" a Los Angeles dove Jennifer e i figli si trasferiranno a breve proprio per avvicinarsi al fidanzato. Secondo TMZ, Jenny sarebbe seriamente interessata a una tenuta di Holmby Hills sul mercato per 65 milioni di dollari. Ed Entertainment Tonight racconta che gli amici non sarebbero sorpresi se si trasferissero insieme una volta trovata la villa giusta.

Le reunion solitamente lasciano un po' di amaro in bocca perché sembrano tristi spettacoli inscenati per rivangare il passato ma senza futuro - in effetti qualcuno sui social ha fatto notare come alcune paparazzate siano in effetti identiche al 2002 insinuando un teatrino studiato ad arte per prendere in giro i comuni mortali. Ma noi vogliamo credere a un vero ritorno di fiamma della coppia: i Bennifer fanno sembrare tutto, anche due decenni, un gap da dimenticare. Per ricominciare daccapo. E per dimostrare che, forse, esiste davvero una seconda chance nella vita.

E voi che ne dite? Finzione o verità?