Jennifer Lopez e Ben Affleck fidanzati (di nuovo)

V ent'anni dopo Jennifer Lopez e Ben Affleck sono di nuovo fidanzati ufficialmente. Dopo varie paparazzate l'attrice ha confermato sfoggiando un grande anello con un diamante verde

Lo cantava Antonello Venditti: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…" E proprio come in una favola, o meglio, in un film, Jennifer Lopez e Ben Affleck, dopo quasi vent'anni, si sono ritrovati e presto convoleranno a nozze. Entro l'estate, rivela il gossip Oltreoceano.

Dopo una serie di sospetti, finti annunci e paparazzate all'attrice con un nuovo grande anello con un diamante verde, è finalmente arrivata anche la conferma ufficiale dai diretti interessati. La cantante e attrice ha affidato alla sua newsletter la notizia del fidanzamento ufficiale e, nel giro di pochi minuti, anche la sorella, la giornalista Lynda Lopez, ha postato sul suo profilo Instagram l'anulare di JLo che mostra orgogliosa il pegno d'amore. Il secondo da parte dell'attore. E il sesto per l'ex Jenny from the block. Il tutto per un ammontare di 10 milioni di dollari. Mica male!

Il primo diamante è arrivato da Ojani Noa con cui Jennifer Lopez si è sposata nel 1997. Poi al dito è spuntato lo smeraldo di Cris Judd e poi il diamante rosa da 6 carati di Ben Affleck che l'attrice aveva indossato anche in altre occasioni "speciali" nonostante i due non stessero più insieme. Il matrimonio con Marc Anthony è stato sugellato da un Harry Winston del valore di 4 milioni, tanto quanto quello regalato a JLo dall'ex fidanzato Alex Rodriguez. Ora il gran finale con un diamante verde (speranza che duri, aggiungiamo noi).

Ma d'altro canto in diciassette anni possono succedere tante cose. Anche Ben Affleck si è creato una famiglia con Jennifer Garner con cui è stato sposato dieci anni e da cui ha avuto tre figli. E' anche passato attraverso qualche flirt, relazione "insignificante", vissuto alti e bassi con l'alcol e una storia d'amore ufficiale con la giovanissima attrice e modella cubana Ana de Armas con cui ha trascorso tutto il 2020 in lockdown.

Sulla strada di Jennifer Lopez e Ben Affleck c'era altro: il ritorno di fiamma tra le due star era arrivato all'inizio dell'estate scorsa quando i due si erano concessi una vacanza in yacht in Francia e Italia culminata poi con il tappeto rosso alla Mostra del cinema di Venezia per The last duel di Ridley Scott di cui Affleck è sia interprete che sceneggiatore.