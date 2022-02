Jennifer Lopez e Ben Affleck: le foto in abito da sposa

S ul red carpet della commedia romantica di cui è protagonista, JLo con il fidanzato fa le prove generali: sguardi complici, baci, abbracci e un abito bianco che sembra un chiaro indizio delle imminenti nozze

Jennifer Lopez e il fidanzato Ben Affleck hanno fatto sognare i fan presentandosi mano nella mano, tra sguardi sognanti, sorrisi, baci e abbracci, sul red carpet della commedia romantica di cui JLo è protagonista. Il titolo del film, Marry Me (Sposami) è apparso un chiaro preludio alle imminenti nozze. E il candido abito da sposa in pizzo della cantante e attrice ha fatto il resto. D'altro canto la coppia è dalla scorsa estate, durante le vacanze italiane, che si mostra felice e in perfetta armonia, e i fiori d’arancio sarebbero la ciliegina sulla torta di quello che lei ha definito un rapporto «sacro». In una recente intervista a People (fotografata con un bellissimo abito da sposa firmato Monique Lhuillier) si è detta benedetta dall’amore e orgogliosa di stare con un uomo come Ben.

Se decidessero di convolare a nozze, per Jennifer Lopez sarebbe il quarto matrimonio: dopo le nozze lampo nel 1997 (sono durate solo pochi mesi) con Ojani Noa, la cantante ha sposato Cris Judd nel 2001. Ma anche in quel caso l’amore è durato solo due anni. Poi è stata la volta di Marc Anthony, suo marito dal 2004 al 2014, dal quale ha avuto due gemelli, Emme e Max. Anche Ben Affleck ha un matrimonio alle spalle, quello con l'altra Jennifer, la Garner, che lo ha reso padre di tre figli: Violet, Seraphina e Samuel. Uniti in una "vita precedente" la Lopez e Affleck si sono ritrovati dopo quasi un ventennio. E ora non hanno nessuna intenzione di sprecare la seconda chance che la vita ha regalato loro.

Ma, mentre aspettiamo di vederli sposi nella realtà, nella finzione Jennifer Lopez si sposa di nuovo. Con Owen Wilson. l'attrice di origini sudamericane interpreta una diva della musica che, dopo aver scoperto il tradimento dell’altrettanto famoso fidanzato (Maluma al suo debutto cinematografico), decide di andare all’altare con un perfetto sconosciuto (un insegnate di matematica) pescato in mezzo ai fan.

Poteva essere una delle tante commedie romantiche in uscita a San Valentino, ma Marry Me seduce per il perfetto mix tra fiction e realtà. Sì, perché Jennifer Lopez nel film veste davvero i panni di Jennifer Lopez. Solo che si chiama Kat.

Kat canta, balla, recita e forma la coppia mediatica più ammirata del momento con il giovane Bastian e, insieme, scalano le vette delle classifiche musicali proprio con il brano “Marry Me”, (che anche fuori dallo schermo accompagna il lancio del film ed è cantato dalla coppia!). Ma, come accade nella vita, anche la finzione non segue programmi prestabiliti e Kat scopre in maniera inequivocabile, proprio il giorno del matrimonio, che di Bastian non ci si può fidare (come accaduto con il ballerino Casper Smart e, a un passo dalle nozze, col campione di baseball Alex Rodriguez). Così reagisce al trauma che sta vivendo col gesto inconsulto di prendere in sposo un perfetto sconosciuto: un timido professore di matematica divorziato, tal Charlie Gilbert che entra, suo malgrado, a far parte di un circo mediatico che, nel frattempo, è impazzito.

Insomma, tra il nome del film, l’abito di lei e poi quegli sguardi complici che valgono più di mille parole, crediamo di poter dire che, presto, a Hollywood, assisteremo a nozze da favola. Non solo sul grande schermo.