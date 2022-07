Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas

L a cantante e attrice di Marry Me e la star di The Tender Bar si sono sposati in una cerimonia privata a Las Vegas durante il fine settimana

«Jen e Ben si sono sposati a Las Vegas. Si stanno divertendo così tanto insieme che hanno pensato che anche questa sarebbe stata un'idea divertente. Ben è assolutamente innamorato di Jen e si sente ricambiato come mai nella vita. Si piacciono moltissimo e condividono ogni aspetto della loro vita, pubblica e privata». Questa la rivelazione arriata da una fonte vicina alla coppia direttamente a TMZ. «Ora il loro rapporto ha raggiunto un livello superiore: e saranno presenti l'uno per l'altro per sempre».

«Ben si sente giovane e spensierato con Jen: è come se lei tirasse fuori il meglio di lui. Ama il fatto di non doversi sforzare per essere se stesso…cosa che non accadeva da tempo», ha continuato la fonte sottolineando come la cantante e attrice ritenga che Ben Affleck sia un partner e un padre incredibile».

TMZ è stato il primo a riportare la notizia, poi rimbalzata sui social in tutto il mondo. Jennifer Lopez e Ben Affleck avevano fretta di convolare a nozze tanto che il matrimonio è arrivato solo tre mesi dopo che la cantante ha annunciato come l'attore le abbia fatto la fatidica domanda - per la seconda volta nella loro relazione - e le abbia chiesto di sposarlo. Secondo il sito i documenti del matrimonio sarebbero stati rilasciati dalla contea di Clark, in Nevada, sabato 16 luglio.

La cerimonia intima a Las Vegas si è svolta a poco più di un anno di distanza dall'inizio della loro storia d'amore iniziata (dopo oltre 20 anni) nel febbraio del 2021. Poi ad agosto le vacanze in Italia in barca che hanno portato alla ribalta la relazione e, ad aprile, l'annuncio, nella sua newsletter On the JLo del fidanzamento con un video in cui trattiene a stento le lacrime e mostra il suo splendido anello con un diamante verde (chi non avrebbe pianto di fronte a cotanta grandezza e brillantezza!).

Getty Images 1 di 18 Vince Bucci/Getty Images 2 di 18 Getty Images 3 di 18 Getty Images 4 di 18 Getty Images 5 di 18 Getty Images 6 di 18 Getty Images 7 di 18 Getty Images 8 di 18 Getty Images 9 di 18 Getty Images 10 di 18 Getty Images 11 di 18 Getty Images 12 di 18 Getty Images 13 di 18 14 di 18 Getty Images 15 di 18 Getty Images 16 di 18 Getty Images 17 di 18 Getty Images 18 di 18

«Sabato sera, mentre ero nel mio posto preferito sulla terra (nella vasca da bagno in un mare di schiuma), il mio bellissimo amore si è inginocchiato e mi ha fatto la proposta» aveva raccontato Jennifer Lopez. «Sono stata colta totalmente alla sprovvista e l'ho semplicemente guardato negli occhi sorridendo e piangendo allo stesso tempo cercando di capire come dopo 20 anni potesse accadere di nuovo. Ero letteralmente senza parole e lui mi ha chiesto: "È un sì?" E io ho risposto Sì, ovviamente è un Sì".

La star di Marry Me aveva scritto: «È la cosa più romantica che avrei potuto mai immaginare! Solo due persone che si promettono di essere sempre lì l'una per l'altra. Due persone molto fortunate. Che hanno avuto una seconda possibilità di vero amore».

Per il momento nessun commento, post, foto o video da parte di JLo (la parte social della coppia): restiamo quindi in attesa della conferma ufficiale.